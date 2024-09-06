https://ria.ru/20240906/aktivnost-1971194505.html

CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций - РИА Новости, 06.09.2024

CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

Телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правительстве США, заявил, что американские власти якобы фиксируют рост активности РФ вблизи международных... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:49

2024-09-06T22:49

2024-09-06T22:54

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правительстве США, заявил, что американские власти якобы фиксируют рост активности РФ вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения, при этом никаких доказательств осуществления Россией подобных действий в материале не приводится. "США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас Россия может с еще большей вероятностью осуществить диверсию с целью повреждения критически важных участков мировой коммуникационной инфраструктуры", - утверждает телеканал. По информации неназванных источников в американском правительстве, США регулярно отслеживают, что российские суда "осуществляют патрулирование вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую удаленных от российских берегов". В то же время никаких свидетельств того, что российские суда занимаются саботажем, не приводится. Источник добавил, что Вашингтон также "озабочен усилением активности ВМФ России по всему миру" и "продолжением разработки военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций", которое якобы осуществляется через ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований МО РФ), располагающее "надводными, подводными и военно-морскими беспилотниками". Конкретные доказательства разработки таких операций в материале также отсутствуют. В сентябре 2022 года произошли взрывы на подводных участках двух российских экспортных газопроводов в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал в августе, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. При этом летом текущего года прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках якобы была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.

https://ria.ru/20240809/vmf-1965147451.html

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

https://ria.ru/20240819/vagenknekht-1967108694.html

сша

германия

киев

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северный поток, сеймур херш, сша, в мире, германия, киев, дмитрий песков, сергей лавров