CNN заявил о росте активности России вблизи подводных коммуникаций
CNN: США опасаются повреждения подводных коммуникаций со стороны РФ
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Подлодка
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
Подлодка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правительстве США, заявил, что американские власти якобы фиксируют рост активности РФ вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения, при этом никаких доказательств осуществления Россией подобных действий в материале не приводится.
"США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас Россия может с еще большей вероятностью осуществить диверсию с целью повреждения критически важных участков мировой коммуникационной инфраструктуры", - утверждает телеканал.
По информации неназванных источников в американском правительстве, США регулярно отслеживают, что российские суда "осуществляют патрулирование вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, зачастую удаленных от российских берегов". В то же время никаких свидетельств того, что российские суда занимаются саботажем, не приводится.
Источник добавил, что Вашингтон также "озабочен усилением активности ВМФ России по всему миру" и "продолжением разработки военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций", которое якобы осуществляется через ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований МО РФ), располагающее "надводными, подводными и военно-морскими беспилотниками". Конкретные доказательства разработки таких операций в материале также отсутствуют.
В сентябре 2022 года произошли взрывы на подводных участках двух российских экспортных газопроводов в Европу - "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Глава МИД России Сергей Лавров отмечал в августе, что сегодня ни у кого нет сомнений, что именно Вашингтон стоит за взрывами "Северных потоков", которые оставили Европу без дешевого российского топлива.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
При этом летом текущего года прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках якобы была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.