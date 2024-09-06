https://ria.ru/20240906/aes-1971087558.html
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ
Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:51
2024-09-06T15:51
2024-09-06T15:51
космос - риа наука
курчатов
калининград
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948883366_306:0:2322:1134_1920x0_80_0_0_f60b4154bd097e6fe507c7173ea34a46.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. "Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором выехала оперативно и отфиксировала в основном те угрозы, которые были причинены этому крупному атомному объекту РФ. Договорились о том, что в таком же режиме ожидания и незамедлительного выезда на станцию будут находиться специалисты МАГАТЭ в случае, если будут отфиксированы дополнительные риски, дополнительные угрозы для Курской АЭС", - сказал Лихачев. Он отметил, что дискуссия о постоянном присутствии членов МАГАТЭ на Курской площадке продолжаются. "Ситуация на Курской станции в Курчатове значительно отличается от ситуации в Запорожье, и в этом смысле работа в перманентном формате на Курской площадке требует обсуждения. Но факты прямых угроз безопасности Курской АЭС и жителям города Курчатова, в том числе и работникам АЭС, были отфиксированы", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077755.html
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
курчатов
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948883366_209:0:2485:1707_1920x0_80_0_0_e267fbaaf9ae4df9d89cfde279139859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, курчатов, калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Космос - РИА Наука, Курчатов, Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ
Лихачев: делегация МАГАТЭ зафиксировала все причиненные Курской АЭС угрозы