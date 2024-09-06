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Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ

Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024

Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ

Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:51

2024-09-06T15:51

2024-09-06T15:51

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курчатов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. "Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором выехала оперативно и отфиксировала в основном те угрозы, которые были причинены этому крупному атомному объекту РФ. Договорились о том, что в таком же режиме ожидания и незамедлительного выезда на станцию будут находиться специалисты МАГАТЭ в случае, если будут отфиксированы дополнительные риски, дополнительные угрозы для Курской АЭС", - сказал Лихачев. Он отметил, что дискуссия о постоянном присутствии членов МАГАТЭ на Курской площадке продолжаются. "Ситуация на Курской станции в Курчатове значительно отличается от ситуации в Запорожье, и в этом смысле работа в перманентном формате на Курской площадке требует обсуждения. Но факты прямых угроз безопасности Курской АЭС и жителям города Курчатова, в том числе и работникам АЭС, были отфиксированы", - добавил глава "Росатома".

https://ria.ru/20240906/grossi-1971077755.html

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