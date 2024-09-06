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Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024
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15:51 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/aes-1971087558.html
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2024
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ
Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:51
2024-09-06T15:51
космос - риа наука
курчатов
калининград
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
курская аэс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. "Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором выехала оперативно и отфиксировала в основном те угрозы, которые были причинены этому крупному атомному объекту РФ. Договорились о том, что в таком же режиме ожидания и незамедлительного выезда на станцию будут находиться специалисты МАГАТЭ в случае, если будут отфиксированы дополнительные риски, дополнительные угрозы для Курской АЭС", - сказал Лихачев. Он отметил, что дискуссия о постоянном присутствии членов МАГАТЭ на Курской площадке продолжаются. "Ситуация на Курской станции в Курчатове значительно отличается от ситуации в Запорожье, и в этом смысле работа в перманентном формате на Курской площадке требует обсуждения. Но факты прямых угроз безопасности Курской АЭС и жителям города Курчатова, в том числе и работникам АЭС, были отфиксированы", - добавил глава "Росатома".
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077755.html
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космос - риа наука, курчатов, калининград, россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Космос - РИА Наука, Курчатов, Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об оперативной реакции делегации МАГАТЭ

Лихачев: делегация МАГАТЭ зафиксировала все причиненные Курской АЭС угрозы

© Фото : Росатом/TelegramДиректор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Росатом/Telegram
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ оперативно выехала на Курскую АЭС и зафиксировала угрозы станции, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
"Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором выехала оперативно и отфиксировала в основном те угрозы, которые были причинены этому крупному атомному объекту РФ. Договорились о том, что в таком же режиме ожидания и незамедлительного выезда на станцию будут находиться специалисты МАГАТЭ в случае, если будут отфиксированы дополнительные риски, дополнительные угрозы для Курской АЭС", - сказал Лихачев.
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Он отметил, что дискуссия о постоянном присутствии членов МАГАТЭ на Курской площадке продолжаются.
"Ситуация на Курской станции в Курчатове значительно отличается от ситуации в Запорожье, и в этом смысле работа в перманентном формате на Курской площадке требует обсуждения. Но факты прямых угроз безопасности Курской АЭС и жителям города Курчатова, в том числе и работникам АЭС, были отфиксированы", - добавил глава "Росатома".
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Космос - РИА НаукаКурчатовКалининградРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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