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Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев
Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев
Курская АЭС работает в штатном режиме, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил на переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:35
2024-09-06T15:35
2024-09-06T15:35
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
курская аэс
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил на переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. "Алексей Лихачев подчеркнул, что Курская АЭС работает в штатном режиме, в чем Рафаэль Гросси смог убедиться во время своего визита 27 августа", - говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров.
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калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс
Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Курская АЭС
Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: Курская АЭС работает в штатном режиме