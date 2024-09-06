https://ria.ru/20240906/aes-1971082695.html

Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев

Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.09.2024

Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев

Курская АЭС работает в штатном режиме, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил на переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:35

2024-09-06T15:35

2024-09-06T15:35

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

курская аэс

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил на переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. "Алексей Лихачев подчеркнул, что Курская АЭС работает в штатном режиме, в чем Рафаэль Гросси смог убедиться во время своего визита 27 августа", - говорится в сообщении "Росатома" по итогам переговоров.

https://ria.ru/20240903/grossi-1970344165.html

калининград

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калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс