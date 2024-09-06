https://ria.ru/20240906/aes-1971076117.html

Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности

Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024

Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности

Атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:12

2024-09-06T15:12

2024-09-06T15:40

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Время сейчас остается очень сложным и те события, которые упоминал господин Лихачев (глава Росатома - ред.), в частности, поджог градирни на Запорожской АЭС и развивающаяся тревожная ситуация на Курской АЭС, четко дают понять, что мы не можем ослаблять наше внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на атомных объектах в соответствующих регионах", - сказал Гросси журналистам.В августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция. В минувший вторник Курскую АЭС и Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции.Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В пресс-службе станции тогда сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html

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