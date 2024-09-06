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Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024
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15:12 06.09.2024 (обновлено: 15:40 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/aes-1971076117.html
Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности
Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности - РИА Новости, 06.09.2024
Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности
Атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:12
2024-09-06T15:40
курская аэс
курчатов
курская область
в мире
космос - риа наука
запорожская область
евгений балицкий
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Время сейчас остается очень сложным и те события, которые упоминал господин Лихачев (глава Росатома - ред.), в частности, поджог градирни на Запорожской АЭС и развивающаяся тревожная ситуация на Курской АЭС, четко дают понять, что мы не можем ослаблять наше внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на атомных объектах в соответствующих регионах", - сказал Гросси журналистам.В августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция. В минувший вторник Курскую АЭС и Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции.Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В пресс-службе станции тогда сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971078502.html
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курская аэс, курчатов, курская область, в мире, космос - риа наука, запорожская область, евгений балицкий, запорожская аэс, рафаэль гросси, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Курская АЭС, Курчатов, Курская область, В мире, Космос - РИА Наука, Запорожская область, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Гросси заявил о важности обеспечения ядерной безопасности

Гросси: нельзя ослаблять внимание к обеспечению ядерной безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен - РИА Новости. Атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Время сейчас остается очень сложным и те события, которые упоминал господин Лихачев (глава Росатома - ред.), в частности, поджог градирни на Запорожской АЭС и развивающаяся тревожная ситуация на Курской АЭС, четко дают понять, что мы не можем ослаблять наше внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на атомных объектах в соответствующих регионах", - сказал Гросси журналистам.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Гросси заявил о намерении продолжать диалог с Лихачевым
Вчера, 15:21
В августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция. В минувший вторник Курскую АЭС и Курчатов посетила делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Он увидел следы ударов ВСУ по промышленной площадке станции.
Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В пресс-службе станции тогда сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме, заявил Лихачев
Вчера, 15:35
 
Курская АЭСКурчатовКурская областьВ миреКосмос - РИА НаукаЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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