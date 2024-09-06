https://ria.ru/20240906/aeroport-1970995631.html
Иностранец, задержанный в аэропорту "Внуково", получил шесть лет тюрьмы
Иностранец, задержанный в аэропорту "Внуково", получил шесть лет тюрьмы - РИА Новости, 06.09.2024
Иностранец, задержанный в аэропорту "Внуково", получил шесть лет тюрьмы
Иностранец, задержанный пограничниками в аэропорту "Внуково" при попытке выехать в Сирию, приговорён в РФ к шести годам лишения свободы за попытку участия в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:55
2024-09-06T10:55
2024-09-06T10:55
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Иностранец, задержанный пограничниками в аэропорту "Внуково" при попытке выехать в Сирию, приговорён в РФ к шести годам лишения свободы за попытку участия в деятельности террористической организации, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. "Вступило в законную силу решение Второго Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, 1997 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что осуждённый был задержан сотрудниками пограничного контроля ФСБ России в аэропорту "Внуково" при попытке выехать в Сирию для участия в деятельности, запрещённой в РФ международной террористической организации.
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происшествия, россия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Сирия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Иностранец, задержанный в аэропорту "Внуково", получил шесть лет тюрьмы
ФСБ приговорила иностранца к шести годам колонии за попытку выехать в Сирию
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Иностранец, задержанный пограничниками в аэропорту "Внуково" при попытке выехать в Сирию, приговорён в РФ к шести годам лишения свободы за попытку участия в деятельности террористической организации, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.
"Вступило в законную силу решение Второго Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, 1997 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что осуждённый был задержан сотрудниками пограничного контроля ФСБ России в аэропорту "Внуково" при попытке выехать в Сирию для участия в деятельности, запрещённой в РФ международной террористической организации.