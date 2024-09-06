https://ria.ru/20240906/aeroflot-1970993927.html
"Аэрофлот" вводит мороженое в классах "Эконом" и "Комфорт"
"Аэрофлот" вводит мороженое в классах "Эконом" и "Комфорт" - РИА Новости, 06.09.2024
"Аэрофлот" вводит мороженое в классах "Эконом" и "Комфорт"
Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 сентября вводит мороженое в рацион классов "Эконом" и "Комфорт" на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. Также... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:50
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2024-09-06T10:50
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МОСКВА, 6 сен – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 сентября вводит мороженое в рацион классов "Эконом" и "Комфорт" на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. Также рассматривается возможность добавления десерта в меню классов "Эконом" и "Комфорт" и на других дальнемагистральных рейсах авиакомпании из аэропорта Шереметьево. Ранее авиакомпания сообщала о введении снеков российского производства на рейсах из Москвы в Таиланд и на Мальдивы. Мороженое на борту, произведенное в России, — часть политики авиаперевозчика по импортозамещению и поддержке отечественного бизнеса. В 2023 году доля российских продуктов и напитков на рейсах "Аэрофлота" превысила 90%. "Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 6 сен – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 сентября вводит мороженое в рацион классов "Эконом" и "Комфорт" на рейсах из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет. Также рассматривается возможность добавления десерта в меню классов "Эконом" и "Комфорт" и на других дальнемагистральных рейсах авиакомпании из аэропорта Шереметьево.
Ранее авиакомпания сообщала о введении снеков российского производства на рейсах из Москвы в Таиланд и на Мальдивы. Мороженое на борту, произведенное в России, — часть политики авиаперевозчика по импортозамещению и поддержке отечественного бизнеса. В 2023 году доля российских продуктов и напитков на рейсах "Аэрофлота" превысила 90%.
"Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.