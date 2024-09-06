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В Абакане задержали мужчину, похитившего двухлетнего мальчика
В Абакане задержали мужчину, похитившего двухлетнего мальчика - РИА Новости, 06.09.2024
В Абакане задержали мужчину, похитившего двухлетнего мальчика
Полицейские задержали в Абакане мужчину, похитившего двухлетнего мальчика с территории детского сада, с ребенком всё в порядке, сообщило ГСУСК России по... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:00
2024-09-06T16:00
2024-09-06T16:00
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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Полицейские задержали в Абакане мужчину, похитившего двухлетнего мальчика с территории детского сада, с ребенком всё в порядке, сообщило ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 2-летнего ребенка с территории детского сада в городе Абакане. Спустя час сотрудники полиции установили, что мальчик находится с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана... принято решение о возбуждении уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в пятницу утром мужчина вошел на территорию детского сада, заявив охраннику по домофону, что пришел забрать своего ребенка. В это время дети ясельной группы находились на прогулке. Один из воспитанников, двухлетний мальчик, подбежал к незнакомцу, который взял его на руки и покинул территорию детского сада. Воспитатель, находившаяся с детьми, подумала, что малыш ушел с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договоренностей о раннем уходе не было. Сразу после этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных действий мужчина был задержан. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, ребенок мужчине не знаком, ему 39 лет, он наркозависим.
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происшествия, абакан, россия, красноярский край
Происшествия, Абакан, Россия, Красноярский край
В Абакане задержали мужчину, похитившего двухлетнего мальчика
В Абакане задержали мужчину, похитившего двухлетнего мальчика из детсада
КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости.
Полицейские задержали в Абакане мужчину, похитившего двухлетнего мальчика с территории детского сада, с ребенком всё в порядке, сообщило ГСУСК
России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 2-летнего ребенка с территории детского сада в городе Абакане. Спустя час сотрудники полиции установили, что мальчик находится с местным жителем в его квартире по улице Рыбацкой города Абакана... принято решение о возбуждении уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в пятницу утром мужчина вошел на территорию детского сада, заявив охраннику по домофону, что пришел забрать своего ребенка. В это время дети ясельной группы находились на прогулке. Один из воспитанников, двухлетний мальчик, подбежал к незнакомцу, который взял его на руки и покинул территорию детского сада. Воспитатель, находившаяся с детьми, подумала, что малыш ушел с отцом, но решила проверить это и позвонила матери мальчика. После разговора с ней выяснилось, что никаких договоренностей о раннем уходе не было.
Сразу после этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных действий мужчина был задержан. Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, ребенок мужчине не знаком, ему 39 лет, он наркозависим.