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В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы - РИА Новости, 05.09.2024
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19:49 05.09.2024 (обновлено: 20:26 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zoopark-1970912703.html
В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы
В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы - РИА Новости, 05.09.2024
В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы
Режим работы изменится в Московском зоопарке с 6 сентября, гулять по его территории можно будет с 8.00 до 20.00, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:49
2024-09-05T20:26
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим работы изменится в Московском зоопарке с 6 сентября, гулять по его территории можно будет с 8.00 до 20.00, сообщает столичный зоосад. "С 6 сентября Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 8.00 до 20.00. Вход на территорию будет открыт до 19.00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у метро Баррикадная работают с 8.00 до 19.00", - говорится в Telegram-канале зоопарка. В зоосаде уточнили, что с 8.00 до 19.00 посетители смогут зайти через главный вход и у метро Баррикадная по адресу: улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3. Также с 9.00 до 19.00 можно будет попасть в зоопарк через вход у Детского зоопарка, который находится на улице Большая Грузинская, дом 8, строение 43. "Также работают дополнительные входы: неподалеку от серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 18.00", - пояснили в зоосаде. Дополнительный вход около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию, который находится на улице Большая Грузинская, работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Помимо этого, с 10.00 до 18.00 по выходным и праздничным дням будет работать дополнительный вход рядом с пандами, он расположен по адресу: улица Красная Пресня, дом 4.
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
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общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы

Режим работы Московского зоопарка с 6 сентября изменится с 8.00 до 20.00

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим работы изменится в Московском зоопарке с 6 сентября, гулять по его территории можно будет с 8.00 до 20.00, сообщает столичный зоосад.
"С 6 сентября Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 8.00 до 20.00. Вход на территорию будет открыт до 19.00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у метро Баррикадная работают с 8.00 до 19.00", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
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В зоосаде уточнили, что с 8.00 до 19.00 посетители смогут зайти через главный вход и у метро Баррикадная по адресу: улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3.
Также с 9.00 до 19.00 можно будет попасть в зоопарк через вход у Детского зоопарка, который находится на улице Большая Грузинская, дом 8, строение 43.
"Также работают дополнительные входы: неподалеку от серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 18.00", - пояснили в зоосаде.
Дополнительный вход около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию, который находится на улице Большая Грузинская, работает ежедневно с 10.00 до 18.00.
Помимо этого, с 10.00 до 18.00 по выходным и праздничным дням будет работать дополнительный вход рядом с пандами, он расположен по адресу: улица Красная Пресня, дом 4.
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