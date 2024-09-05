https://ria.ru/20240905/zoopark-1970912703.html

В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы

В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы - РИА Новости, 05.09.2024

В Московском зоопарке с 6 сентября изменится режим работы

Режим работы изменится в Московском зоопарке с 6 сентября, гулять по его территории можно будет с 8.00 до 20.00, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:49

2024-09-05T19:49

2024-09-05T20:26

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим работы изменится в Московском зоопарке с 6 сентября, гулять по его территории можно будет с 8.00 до 20.00, сообщает столичный зоосад. "С 6 сентября Московский зоопарк немного корректирует режим работы. Гулять по зоопарку можно будет с 8.00 до 20.00. Вход на территорию будет открыт до 19.00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у метро Баррикадная работают с 8.00 до 19.00", - говорится в Telegram-канале зоопарка. В зоосаде уточнили, что с 8.00 до 19.00 посетители смогут зайти через главный вход и у метро Баррикадная по адресу: улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3. Также с 9.00 до 19.00 можно будет попасть в зоопарк через вход у Детского зоопарка, который находится на улице Большая Грузинская, дом 8, строение 43. "Также работают дополнительные входы: неподалеку от серых волков – улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 18.00", - пояснили в зоосаде. Дополнительный вход около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию, который находится на улице Большая Грузинская, работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Помимо этого, с 10.00 до 18.00 по выходным и праздничным дням будет работать дополнительный вход рядом с пандами, он расположен по адресу: улица Красная Пресня, дом 4.

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html

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общество, московский зоопарк