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Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке
Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке - РИА Новости, 05.09.2024
Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке
Счетная палата РФ в рамках применения Дальневосточной ипотеки отмечает территориальные перекосы, сообщила аудитор ведомства Наталья Трунова на Восточном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:05
2024-09-05T04:05
2024-09-05T04:05
жилье
приморский край
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наталья трунова
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ в рамках применения Дальневосточной ипотеки отмечает территориальные перекосы, сообщила аудитор ведомства Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По ее словам, 50% строящего жилья приобретается всего в двух регионах - в Республике Саха (Якутия) и Приморье, такие данные связаны с запущенными экономическими проектами и климатическим фактором. "Прежде всего, 50 процентов жилья, строящегося на Дальнем востоке, 50 процентов той самой Дальневосточной ипотеки берется всего в двух субъектах Российской Федерации. Это наш гостеприимный Приморский край... и Республика Саха (Якутия). Это 50 процентов всего того, что приобретается. Должна отметить, что это связано в том числе с запущенными экономическими проектами, с другой стороны, безусловно, большая привлекательность - Приморье, море, сопки, красивый рельеф, относительно благоприятные климатические условия", - отметила Трунова. "Территориальные перекосы, конечно, существуют, их постепенно нужно выравнивать, сглаживать, запуская другие проекты и больше демонстрировать потенциал других регионов, потому что здесь уже в Приморском крае есть перенасыщение такой активностью", - сказала аудитор в ходе тематической сессии о Дальневосточной ипотеке. В ходе выступления Трунова также отметила, что в рамках льготной ипотечной программы строятся в основном однокомнатные квартиры. "Когда мы говорим о повышении качества жизни, про улучшение, возможности приобретения жилья для семей, то, например, Приморье - это 66 процентов однокомнатных квартир, находящихся в стройке, Республика Саха (Якутия) 62 процента. Это значит, что у нас в принципе однокомнатная квартира не предполагает семейного проживания", - сказала Трунова. По ее мнению, следует скорректировать формы механизмов поддержки, чтобы максимально направить структуру рынка в русло, которое необходимо государству. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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жилье, приморский край, россия, дальний восток, наталья трунова, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Жилье, Приморский край, Россия, Дальний Восток, Наталья Трунова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Счетная палата отметила территориальные перекосы в Дальневосточной ипотеке
Счетпалата: 50 процентов строящего жилья приобретается в двух регионах ДФО