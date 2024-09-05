https://ria.ru/20240905/zhestyannikov-1970860580.html
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание - РИА Новости, 05.09.2024
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание
Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:14
2024-09-05T16:14
2024-09-05T16:14
вологодская область
вологда
законодательное собрание вологодской области
сергей жестянников
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым, он отметил необходимость обеспечения шаговым медобслуживанием для жителей микрорайона Заречья, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более шести тысяч обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания микрорайона Заречье. Ранее Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей. "Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова, 10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома", - рассказал Трусов. Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно. "Количество голосов за открытие женской консультации очень значительное. Всего в микрорайоне проживает 54 тысячи женщин, из которых 40% фертильного возраста. Прорабатываем разные варианты решения. Посмотрели помещение напротив Парка ветеранов. К сожалению, неудобное расположение. Отсутствует парковка, да и само помещение узкое. Локация недалеко от родильного дома в районе улицы Чернышевского более удобная. Есть вариант для строительства модульной конструкции. Будем определяться с решением, и выносить обсуждение на градостроительный совет", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
https://ria.ru/20240904/zhestyannikov-1970595963.html
https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, законодательное собрание вологодской области, сергей жестянников
Вологодская область, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области, Сергей Жестянников
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым, он отметил необходимость обеспечения шаговым медобслуживанием для жителей микрорайона Заречья, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более шести тысяч обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания микрорайона Заречье.
Ранее Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей.
"Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова, 10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома", - рассказал Трусов.
Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно.
"Количество голосов за открытие женской консультации очень значительное. Всего в микрорайоне проживает 54 тысячи женщин, из которых 40% фертильного возраста. Прорабатываем разные варианты решения. Посмотрели помещение напротив Парка ветеранов. К сожалению, неудобное расположение. Отсутствует парковка, да и само помещение узкое. Локация недалеко от родильного дома в районе улицы Чернышевского более удобная. Есть вариант для строительства модульной конструкции. Будем определяться с решением, и выносить обсуждение на градостроительный совет", - цитирует пресс-служба Жестянникова
.