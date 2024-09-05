Рейтинг@Mail.ru
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zhestyannikov-1970860580.html
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание - РИА Новости, 05.09.2024
Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание
Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:14
2024-09-05T16:14
вологодская область
вологда
законодательное собрание вологодской области
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574873_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_01f1d9db2f13c1801f34fbb46f4528d1.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым, он отметил необходимость обеспечения шаговым медобслуживанием для жителей микрорайона Заречья, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более шести тысяч обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания микрорайона Заречье. Ранее Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей. "Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова, 10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома", - рассказал Трусов. Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно. "Количество голосов за открытие женской консультации очень значительное. Всего в микрорайоне проживает 54 тысячи женщин, из которых 40% фертильного возраста. Прорабатываем разные варианты решения. Посмотрели помещение напротив Парка ветеранов. К сожалению, неудобное расположение. Отсутствует парковка, да и само помещение узкое. Локация недалеко от родильного дома в районе улицы Чернышевского более удобная. Есть вариант для строительства модульной конструкции. Будем определяться с решением, и выносить обсуждение на градостроительный совет", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
https://ria.ru/20240904/zhestyannikov-1970595963.html
https://ria.ru/20240829/obrazovanie-1969288614.html
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574873_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_8322a1a1bfc763b119dbf3a9a52abc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологда, законодательное собрание вологодской области, сергей жестянников
Вологодская область, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области, Сергей Жестянников

Жестянников: жителям Заречья нужно обеспечить шаговое медобслуживание

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников встретился с замначальника департамента здравоохранения области Максимом Трусовым и членом общественного совета Вологды Сергеем Томиловым, он отметил необходимость обеспечения шаговым медобслуживанием для жителей микрорайона Заречья, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
В рамках общественного обсуждения Стратегии развития региона на сайт поступило более шести тысяч обращений граждан, касающихся улучшения медицинского обслуживания микрорайона Заречье.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Жестянников: депутатская программа – инструмент решения проблем избирателей
4 сентября, 17:44
Ранее Томилов обратился в департамент здравоохранения с инициативой организовать офис врача общей практики в микрорайоне Заречье по просьбам жителей.
"Рассматриваем возможность открытия офиса врача общей практики на улице Прокатова, 10. В здании могут начать работу четыре участка, на которых будут вести прием два врача. Удачное расположение медицинского центра позволит привлечь пациентов, проживающих на улицах Пугачева, Разина, Машиностроительная и Северная. Это не только улучшит доступность медицинских услуг, но и создаст комфортные условия для жителей, которые смогут получать консультации и лечение вблизи от своего дома", - рассказал Трусов.
Кроме того, на сайт Стратегия.35 поступило предложение об открытии филиала женской консультации в Заречье. Сейчас женщины обращаются в городскую больницу №2, что территориально неудобно.
"Количество голосов за открытие женской консультации очень значительное. Всего в микрорайоне проживает 54 тысячи женщин, из которых 40% фертильного возраста. Прорабатываем разные варианты решения. Посмотрели помещение напротив Парка ветеранов. К сожалению, неудобное расположение. Отсутствует парковка, да и само помещение узкое. Локация недалеко от родильного дома в районе улицы Чернышевского более удобная. Есть вариант для строительства модульной конструкции. Будем определяться с решением, и выносить обсуждение на градостроительный совет", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Жестянников: назрела необходимость перенастройки школьного образования
29 августа, 17:12
 
Вологодская областьВологдаЗаконодательное Собрание Вологодской областиСергей Жестянников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала