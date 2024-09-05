https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.09.2024

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:28

2024-09-05T07:28

2024-09-05T07:28

тихий океан

матуа

курильские острова

елена семенова

происшествия

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано 5 сентября в 13.56 (05.56 мск). Эпицентр находился в 122 километрах восточнее курильского острова Матуа. Очаг располагался на глубине 78 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали.

https://ria.ru/20240904/zemletryasenie-1970493603.html

тихий океан

матуа

курильские острова

россия

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тихий океан, матуа, курильские острова, елена семенова, происшествия, россия