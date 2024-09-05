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"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 05.09.2024 (обновлено: 18:39 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского
"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024
"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского
Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в трансе из-за решения Владимира Зеленского поехать в Германию после поражения СДПГ на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:59
2024-09-05T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
россия
саксония
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в трансе из-за решения Владимира Зеленского поехать в Германию после поражения СДПГ на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, глава киевского режима понимает, что США начали "перекрывать ему кислород" и ограничивать денежные поступления. В связи с этим, считает Соскин, Зеленский решил лично поехать на встречу группы "Рамштайн" в Германию для получения дополнительной помощи."Шольц, конечно, в трансе. Им еще только Зеленского там не хватало после того, как они продули по полной программе на выборах в двух землях", — отметил эксперт.Как писало издание Spiegel, Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия.В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, Социал-демократическая партия Германии Шольца получила только 7,3 процента поддержки. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, немцы сказали канцлеру "уходи" из-за поддержки Украины и ухудшения отношений с Россией. По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.
https://ria.ru/20240905/svo-1970866719.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, россия, саксония, киев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Россия, Саксония, Киев, Госдума РФ
"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского

Соскин: Шольц находится в трансе из-за решения Зеленского поехать в Германию

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в трансе из-за решения Владимира Зеленского поехать в Германию после поражения СДПГ на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
По словам аналитика, глава киевского режима понимает, что США начали "перекрывать ему кислород" и ограничивать денежные поступления. В связи с этим, считает Соскин, Зеленский решил лично поехать на встречу группы "Рамштайн" в Германию для получения дополнительной помощи.
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"Шольц, конечно, в трансе. Им еще только Зеленского там не хватало после того, как они продули по полной программе на выборах в двух землях", — отметил эксперт.
Как писало издание Spiegel, Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, Социал-демократическая партия Германии Шольца получила только 7,3 процента поддержки. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, немцы сказали канцлеру "уходи" из-за поддержки Украины и ухудшения отношений с Россией. По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцРоссияСаксонияКиевГосдума РФ
 
 
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