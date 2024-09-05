https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html

"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского

"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского - РИА Новости, 05.09.2024

"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в трансе из-за решения Владимира Зеленского поехать в Германию после поражения СДПГ на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:59

2024-09-05T17:59

2024-09-05T18:39

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в трансе из-за решения Владимира Зеленского поехать в Германию после поражения СДПГ на выборах в Саксонии и Тюрингии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, глава киевского режима понимает, что США начали "перекрывать ему кислород" и ограничивать денежные поступления. В связи с этим, считает Соскин, Зеленский решил лично поехать на встречу группы "Рамштайн" в Германию для получения дополнительной помощи."Шольц, конечно, в трансе. Им еще только Зеленского там не хватало после того, как они продули по полной программе на выборах в двух землях", — отметил эксперт.Как писало издание Spiegel, Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия.В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, Социал-демократическая партия Германии Шольца получила только 7,3 процента поддержки. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, немцы сказали канцлеру "уходи" из-за поддержки Украины и ухудшения отношений с Россией. По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.

https://ria.ru/20240905/svo-1970866719.html

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