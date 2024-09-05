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В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024
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15:47 05.09.2024 (обновлено: 16:07 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970853399.html
В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу
В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу - РИА Новости, 05.09.2024
В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу
Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия. О готовящемся... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:47
2024-09-05T16:07
германия
украина
россия
владимир зеленский
борис писториус
сергей лавров
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия. О готовящемся визите пишет Der Spiegel."(Зеленский) также хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, в частности, ракет дальнего радиуса действия и средств противовоздушной обороны", — говорится в статье.Ожидается, что на авиабазе будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус, что, учитывая визит главы киевского режима, теперь придаст встрече политический оттенок, пишет издание.Россия считает, что передача вооружений Украине мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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германия, украина, россия, владимир зеленский, борис писториус, сергей лавров, нато
Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу

Spiegel: Зеленский приедет на встречу "Рамштайн" и попросит оружие для ВСУ

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече группы "Рамштайн" в Германии в пятницу, чтобы выпрашивать у союзников больше оружия. О готовящемся визите пишет Der Spiegel.
"(Зеленский) также хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, в частности, ракет дальнего радиуса действия и средств противовоздушной обороны", — говорится в статье.
Ожидается, что на авиабазе будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус, что, учитывая визит главы киевского режима, теперь придаст встрече политический оттенок, пишет издание.
Россия считает, что передача вооружений Украине мешает урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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ГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
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