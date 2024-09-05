https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970700129.html
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным - РИА Новости, 05.09.2024
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным
Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:20
2024-09-05T08:20
2024-09-05T08:45
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.На просьбу уточнить, означает ли это, что Россия не считает Зеленского легитимным лидером, представитель Кремля отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным
Песков заявил, что режим Зеленского де-юре нелегитимен