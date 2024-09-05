https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970700129.html

В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным

В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным - РИА Новости, 05.09.2024

В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным

Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:20

2024-09-05T08:20

2024-09-05T08:45

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.На просьбу уточнить, означает ли это, что Россия не считает Зеленского легитимным лидером, представитель Кремля отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков