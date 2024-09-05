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В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным - РИА Новости, 05.09.2024
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08:20 05.09.2024 (обновлено: 08:45 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970700129.html
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным - РИА Новости, 05.09.2024
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным
Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:20
2024-09-05T08:45
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям"."Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.На просьбу уточнить, означает ли это, что Россия не считает Зеленского легитимным лидером, представитель Кремля отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле назвали режим Зеленского нелегитимным

Песков заявил, что режим Зеленского де-юре нелегитимен

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность, со временем Киеву будет все сложнее приводить ситуацию де-факто в соответствие с ситуацией де-юре, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти - де-юре нелегитимности власти. Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет все сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре", - заявил Песков.
На просьбу уточнить, означает ли это, что Россия не считает Зеленского легитимным лидером, представитель Кремля отметил: "де-юре президент Зеленский сейчас не является легитимным президентом".
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