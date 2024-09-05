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Российские военные освободили Заветное в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 05.09.2024 (обновлено: 14:39 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zavetnoe-1970783484.html
Российские военные освободили Заветное в ДНР
Российские военные освободили Заветное в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024
Российские военные освободили Заветное в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:04
2024-09-05T14:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это уже шестой населенный пункт на территории ДНР, который российские военные взяли под контроль с начала месяца: 1 сентября они освободили села Птичье и Выемка, 2 сентября — Скучное, 4 сентября — Карловку и Пречистовку.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков.Украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Заветное в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Заветное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Заветное в ДНР
Освобожденное село Заветное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Заветное в ДНР

Заветное (Покровское направление) — населенный пункт в девяти километрах к юго-западу от поселка Прогресс. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Это уже шестой населенный пункт на территории ДНР, который российские военные взяли под контроль с начала месяца: 1 сентября они освободили села Птичье и Выемка, 2 сентября — Скучное, 4 сентября — Карловку и Пречистовку.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков.
Украинская армия потеряла:
  • около 530 солдат убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • бронетранспортер;
  • три автомобиля;
  • французскую САУ Caesar;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • два орудия Д-20;
  • три гаубицы Д-30;
  • противотанковую пушку "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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