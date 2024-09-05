Российские военные освободили Заветное в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Заветное в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Заветное в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Заветное в ДНР
Заветное (Покровское направление) — населенный пункт в девяти километрах к юго-западу от поселка Прогресс. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
Это уже шестой населенный пункт на территории ДНР, который российские военные взяли под контроль с начала месяца: 1 сентября они освободили села Птичье и Выемка, 2 сентября — Скучное, 4 сентября — Карловку и Пречистовку.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков.
Украинская армия потеряла:
- около 530 солдат убитыми и ранеными;
- два танка;
- бронетранспортер;
- три автомобиля;
- французскую САУ Caesar;
- гаубицу "Мста-Б";
- два орудия Д-20;
- три гаубицы Д-30;
- противотанковую пушку "Рапира".
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22 июня 2022, 17:18