https://ria.ru/20240905/zavetnoe-1970783484.html

Российские военные освободили Заветное в ДНР

Российские военные освободили Заветное в ДНР - РИА Новости, 05.09.2024

Российские военные освободили Заветное в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:04

2024-09-05T12:04

2024-09-05T14:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Заветное в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это уже шестой населенный пункт на территории ДНР, который российские военные взяли под контроль с начала месяца: 1 сентября они освободили села Птичье и Выемка, 2 сентября — Скучное, 4 сентября — Карловку и Пречистовку.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика, а также отразили восемь контратак штурмовиков.Украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)