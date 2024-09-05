https://ria.ru/20240905/zaveschanie-1970662569.html

Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ

Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ

Завещание скончавшегося в августе французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:29

2024-09-05T01:29

2024-09-05T01:29

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ален делон

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ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Завещание скончавшегося в августе французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщило издание Figaro. По данным СМИ, четырехстраничный документ был направлен заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. У наследников актера есть 30 дней, чтобы опротестовать завещание. Старший сын Делона Антони ранее заявлял, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, достанется его сестре Анушке. Сыновья же получат по 25% имущества актёра. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html

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