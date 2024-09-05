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Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
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Шоубиз
 
01:29 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zaveschanie-1970662569.html
Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ
Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ
Завещание скончавшегося в августе французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:29
2024-09-05T01:29
шоубиз
швейцария
ален делон
антони
в мире
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ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Завещание скончавшегося в августе французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщило издание Figaro. По данным СМИ, четырехстраничный документ был направлен заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. У наследников актера есть 30 дней, чтобы опротестовать завещание. Старший сын Делона Антони ранее заявлял, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, достанется его сестре Анушке. Сыновья же получат по 25% имущества актёра. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240904/elton_dzhon-1970379292.html
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швейцария, ален делон, антони, в мире
Шоубиз, Швейцария, Ален Делон, Антони, В мире
Завещание Алена Делона передали его детям, пишут СМИ

Figaro: завещание Алена Делона передали его троим детям

© Arthur MolaАктер Ален Делон перед получением почетной награды "Золотая пальмовая ветвь" на 72-м Международном кинофестивале в Каннах
Актер Ален Делон перед получением почетной награды Золотая пальмовая ветвь на 72-м Международном кинофестивале в Каннах - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Arthur Mola
Актер Ален Делон перед получением почетной награды "Золотая пальмовая ветвь" на 72-м Международном кинофестивале в Каннах. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 сен – РИА Новости. Завещание скончавшегося в августе французского актера Алена Делона передали его троим детям, сообщило издание Figaro.
По данным СМИ, четырехстраничный документ был направлен заказным письмом из Швейцарии Антони, Анушке и Алену-Фабьену Делонам. У наследников актера есть 30 дней, чтобы опротестовать завещание.
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Элтон Джон частично ослеп
Вчера, 00:52
Старший сын Делона Антони ранее заявлял, что 50% наследства, которое оценивается в 150 миллионов евро, достанется его сестре Анушке. Сыновья же получат по 25% имущества актёра.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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ШоубизШвейцарияАлен ДелонАнтониВ мире
 
 
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