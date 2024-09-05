https://ria.ru/20240905/zasedanie-1970711524.html

Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина - РИА Новости, 05.09.2024

Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Главное мероприятие Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:54

2024-09-05T08:54

2024-09-05T09:05

владивосток

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

россия

малайзия

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главное мероприятие Восточного экономического форума - пленарное заседание - началось во Владивостоке при участии президента РФ Владимира Путина.Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума. В этом году вместе с ним в мероприятии принимают участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Накануне глава государства провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владивосток

россия

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владивосток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, россия, малайзия, политика