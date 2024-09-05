https://ria.ru/20240905/zapashnyy--1970928079.html

Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке

Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке - РИА Новости, 05.09.2024

Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетил Горловку и передел адресную гуманитарную помощь детскому социальному центру, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:10

2024-09-05T22:10

2024-09-05T22:12

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эдгард запашный

иван приходько

большой московский государственный цирк

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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетил Горловку и передел адресную гуманитарную помощь детскому социальному центру, сообщил мэр города Иван Приходько. "Сегодня Город воинской славы и трудовой доблести Горловку с дружеским визитом посетил представитель известной цирковой династии, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства Эдгард Запашный", - написал мэр в своем Telegram-канале. Как отмечает Приходько, Запашный почтил минутой молчания погибших мирных жителей и возложил цветы к мемориалу "Скорбь и печаль". Кроме того, он навестил раненых бойцов ВС РФ и передал им подарки. Артист завершил свой визит посещением детского социального центра, где вручил подарки детям и передал адресную гуманитарную помощь учреждению. В гумпомощь вошли оргтехника и оборудование для уборки помещений и территории. "От имени воспитанников и сотрудников Детского социального центра, администрации городского округа Горловка и от себя лично выражаю благодарность Эдгарду Запашному за визит, поддержку и помощь. Вместе мы победим!" - добавил мэр.

https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html

https://ria.ru/20240903/shufutinskiy-1970308610.html

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горловка, россия, эдгард запашный, иван приходько, большой московский государственный цирк