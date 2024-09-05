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Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке - РИА Новости, 05.09.2024
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Шоубиз
 
22:10 05.09.2024 (обновлено: 22:12 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zapashnyy--1970928079.html
Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке
Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке - РИА Новости, 05.09.2024
Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке
Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетил Горловку и передел адресную гуманитарную помощь детскому социальному центру, РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:10
2024-09-05T22:12
шоубиз
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россия
эдгард запашный
иван приходько
большой московский государственный цирк
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетил Горловку и передел адресную гуманитарную помощь детскому социальному центру, сообщил мэр города Иван Приходько. "Сегодня Город воинской славы и трудовой доблести Горловку с дружеским визитом посетил представитель известной цирковой династии, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства Эдгард Запашный", - написал мэр в своем Telegram-канале. Как отмечает Приходько, Запашный почтил минутой молчания погибших мирных жителей и возложил цветы к мемориалу "Скорбь и печаль". Кроме того, он навестил раненых бойцов ВС РФ и передал им подарки. Артист завершил свой визит посещением детского социального центра, где вручил подарки детям и передал адресную гуманитарную помощь учреждению. В гумпомощь вошли оргтехника и оборудование для уборки помещений и территории. "От имени воспитанников и сотрудников Детского социального центра, администрации городского округа Горловка и от себя лично выражаю благодарность Эдгарду Запашному за визит, поддержку и помощь. Вместе мы победим!" - добавил мэр.
https://ria.ru/20240829/shaman-1969216372.html
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горловка, россия, эдгард запашный, иван приходько, большой московский государственный цирк
Шоубиз, Горловка, Россия, Эдгард Запашный, Иван Приходько, Большой Московский Государственный цирк
Эдгард Запашный передал гумпомощь детскому социальному центру в Горловке

Эдгард Запашный посетил Горловку и передал гумпомощь детскому социальному центру

© Мэр Горловки Иван Приходько / Telegram-каналЭдгард Запашный в Горловке
Эдгард Запашный в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Мэр Горловки Иван Приходько / Telegram-канал
Эдгард Запашный в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный посетил Горловку и передел адресную гуманитарную помощь детскому социальному центру, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Сегодня Город воинской славы и трудовой доблести Горловку с дружеским визитом посетил представитель известной цирковой династии, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства Эдгард Запашный", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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Как отмечает Приходько, Запашный почтил минутой молчания погибших мирных жителей и возложил цветы к мемориалу "Скорбь и печаль". Кроме того, он навестил раненых бойцов ВС РФ и передал им подарки. Артист завершил свой визит посещением детского социального центра, где вручил подарки детям и передал адресную гуманитарную помощь учреждению. В гумпомощь вошли оргтехника и оборудование для уборки помещений и территории.
"От имени воспитанников и сотрудников Детского социального центра, администрации городского округа Горловка и от себя лично выражаю благодарность Эдгарду Запашному за визит, поддержку и помощь. Вместе мы победим!" - добавил мэр.
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ШоубизГорловкаРоссияЭдгард ЗапашныйИван ПриходькоБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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