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МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024
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16:51 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zamorozki-1970870056.html
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
Спасатели предупредили о заморозках до -1 градуса ночью и утром в пятницу в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:51
2024-09-05T16:51
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до -1 градуса ночью и утром в пятницу в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 06 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до -1°С", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС: в Подмосковье в пятницу ожидаются заморозки до -1 градуса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОсенняя погода
Осенняя погода - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Осенняя погода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до -1 градуса ночью и утром в пятницу в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 06 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до -1°С", - говорится в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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