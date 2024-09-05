https://ria.ru/20240905/zamorozki-1970870056.html

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.09.2024

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

Спасатели предупредили о заморозках до -1 градуса ночью и утром в пятницу в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:51

2024-09-05T16:51

2024-09-05T16:51

общество

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до -1 градуса ночью и утром в пятницу в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС России по Московской области. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 06 сентября местами на востоке Московской области ожидаются заморозки до -1°С", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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общество, московская область (подмосковье), россия