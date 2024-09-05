https://ria.ru/20240905/zakharova-1970841589.html

Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом

Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ назвала поставки Западом оружия и F-16 Киеву трагифарсом, который уносит РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:09

2024-09-05T15:09

2024-09-05T15:09

россия

киев

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

f-16

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ назвала поставки Западом оружия и F-16 Киеву трагифарсом, который уносит жизни людей. "Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно",- сказала она, указав на то, что это и трагедия, которая "уносит жизни людей, которая разрушает все". Полностью интервью официального представителя МИД России РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html

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россия, киев, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, f-16