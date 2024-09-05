https://ria.ru/20240905/zakharova-1970841589.html
Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом
Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ назвала поставки Западом оружия и F-16 Киеву трагифарсом, который уносит РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:09
2024-09-05T15:09
2024-09-05T15:09
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владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ назвала поставки Западом оружия и F-16 Киеву трагифарсом, который уносит жизни людей. "Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно",- сказала она, указав на то, что это и трагедия, которая "уносит жизни людей, которая разрушает все". Полностью интервью официального представителя МИД России РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, киев, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, f-16
Россия, Киев, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, F-16
Захарова назвала поставки Западом оружия Киеву трагифарсом
Захарова назвала поставки оружия и F-16 Киеву трагифарсом