https://ria.ru/20240905/zakharova-1970824442.html

Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова

Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024

Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова

Вопросы по делу бизнесмена Павла Дурова нужно адресовать не российской стороне, а Парижу, а президент РФ Владимир Путин просто опроверг вброшенную информацию о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:07

2024-09-05T14:07

2024-09-05T14:07

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задержание павла дурова во франции

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вопросы по делу бизнесмена Павла Дурова нужно адресовать не российской стороне, а Парижу, а президент РФ Владимир Путин просто опроверг вброшенную информацию о контактах с предпринимателем, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти вопросы (про Павла Дурова - ред.) задавали, кстати говоря, российской стороне, хотя, на мой взгляд, весь этот массив должен идти в Париж", - прокомментировала Захарова РИА Новости ответ российского президента на вопрос об аресте Дурова. Она добавила, что Путин, комментируя дело Дурова, просто опроверг информацию об их встрече в Баку, которая, вероятно, была вброшена не просто так. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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