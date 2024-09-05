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Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
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14:07 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970824442.html
Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова
Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова - РИА Новости, 05.09.2024
Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова
Вопросы по делу бизнесмена Павла Дурова нужно адресовать не российской стороне, а Парижу, а президент РФ Владимир Путин просто опроверг вброшенную информацию о... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:07
2024-09-05T14:07
париж
россия
франция
павел дуров
мария захарова
задержание павла дурова во франции
telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вопросы по делу бизнесмена Павла Дурова нужно адресовать не российской стороне, а Парижу, а президент РФ Владимир Путин просто опроверг вброшенную информацию о контактах с предпринимателем, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Эти вопросы (про Павла Дурова - ред.) задавали, кстати говоря, российской стороне, хотя, на мой взгляд, весь этот массив должен идти в Париж", - прокомментировала Захарова РИА Новости ответ российского президента на вопрос об аресте Дурова. Она добавила, что Путин, комментируя дело Дурова, просто опроверг информацию об их встрече в Баку, которая, вероятно, была вброшена не просто так. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240905/durov-1970704863.html
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париж, россия, франция, павел дуров, мария захарова, задержание павла дурова во франции, telegram
Париж, Россия, Франция, Павел Дуров, Мария Захарова, Задержание Павла Дурова во Франции, Telegram
Вопросы по делу Дурова следует задавать Парижу, заявила Захарова

Захарова: вопросы по делу Дурова нужно адресовать не Москве, а Парижу

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Вопросы по делу бизнесмена Павла Дурова нужно адресовать не российской стороне, а Парижу, а президент РФ Владимир Путин просто опроверг вброшенную информацию о контактах с предпринимателем, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти вопросы (про Павла Дурова - ред.) задавали, кстати говоря, российской стороне, хотя, на мой взгляд, весь этот массив должен идти в Париж", - прокомментировала Захарова РИА Новости ответ российского президента на вопрос об аресте Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
Она добавила, что Путин, комментируя дело Дурова, просто опроверг информацию об их встрече в Баку, которая, вероятно, была вброшена не просто так.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Стали известны подробности задержания Дурова
Вчера, 08:34
 
ПарижРоссияФранцияПавел ДуровМария ЗахароваЗадержание Павла Дурова во ФранцииTelegram
 
 
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