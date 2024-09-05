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Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
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09:55 05.09.2024 (обновлено: 10:03 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970736063.html
Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова
Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова
Мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:55
2024-09-05T10:03
россия
париж
франция
мария захарова
павел дуров
telegram
дальневосточный федеральный университет
задержание павла дурова во франции
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Весь мир, так сказать, был шокирован телодвижениями Парижа по поимке создателей, основателей мессенджера Telegram" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ. "Честно говоря, не знаю вообще сам (президент Франции Эммануэль) Макрон осознал масштаб бедствия, совершенного его так называемыми специалистами по демократии, или так еще не понял, во что его ввязали или во что он ввязался?" - добавила Захарова. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
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Захарова о задержании Дурова
Весь мир был шокирован "телодвижениями" Парижа в отношении Павла Дурова, заявила в интервью РИА Новости Захарова
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россия, париж, франция, мария захарова, павел дуров, telegram, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции
Россия, Париж, Франция, Мария Захарова, Павел Дуров, Telegram, Дальневосточный федеральный университет, Задержание Павла Дурова во Франции
Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова

Захарова: мир был шокирован действиями Парижа в отношении Дурова

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Весь мир, так сказать, был шокирован телодвижениями Парижа по поимке создателей, основателей мессенджера Telegram" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
Захарова об ответе на санкции против Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Вчера, 08:10
"Честно говоря, не знаю вообще сам (президент Франции Эммануэль) Макрон осознал масштаб бедствия, совершенного его так называемыми специалистами по демократии, или так еще не понял, во что его ввязали или во что он ввязался?" - добавила Захарова.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
РоссияПарижФранцияМария ЗахароваПавел ДуровTelegramДальневосточный федеральный университетЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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