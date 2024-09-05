https://ria.ru/20240905/zakharova-1970736063.html

Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова

Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова

Мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:55

2024-09-05T09:55

2024-09-05T10:03

россия

париж

франция

мария захарова

павел дуров

telegram

дальневосточный федеральный университет

задержание павла дурова во франции

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Весь мир, так сказать, был шокирован телодвижениями Парижа по поимке создателей, основателей мессенджера Telegram" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ. "Честно говоря, не знаю вообще сам (президент Франции Эммануэль) Макрон осознал масштаб бедствия, совершенного его так называемыми специалистами по демократии, или так еще не понял, во что его ввязали или во что он ввязался?" - добавила Захарова. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

россия

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова о задержании Дурова Весь мир был шокирован "телодвижениями" Парижа в отношении Павла Дурова, заявила в интервью РИА Новости Захарова 2024-09-05T09:55 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, париж, франция, мария захарова, павел дуров, telegram, дальневосточный федеральный университет, задержание павла дурова во франции