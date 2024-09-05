https://ria.ru/20240905/zakharova-1970699135.html
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня" - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Москва готовит ответ на введение американских санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:10
2024-09-05T08:10
2024-09-05T10:30
сша
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Москва готовит ответ на введение американских санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости."Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться", — сказала она на вопрос о том, будут ли какие то ответные меры в этой связи. "Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", — добавила Захарова.Говоря о самих санкциях, она заметила, что "это не просто так называемый листинг, то есть включение в стоп-листы, или отмена аккредитации, или запрет вещания, или объявление иноагентами". "Это уже какая-то совсем гибридная схема, половина из которой пока еще неизвестна даже самим американским же пользователям, организациям, структурам, — добавила она. — То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит", — подчеркнула Захарова.Говоря в целом о причинах наложения санкций, она обратила внимание на то, что "в ноябре должны быть выборы, в начале сентября нужна повестка". "Ее сейчас выдали в Вашингтоне", — заметила представитель дипломатического ведомства."Что это за повестка? Придумать историю про вмешательство якобы России в американские выборы заново не получится, но нужны и якобы свежие, новые, обновленные факты", — пояснила Захарова.По ее словам, "это информационная кампания, которая подготовилась с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб". "И конечно, нужно это для того, чтобы стало это фактором для вот этих всех выборных, предвыборных технологий и так далее", — добавила Захарова.В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/svo-1970698779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970705806_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_901e8dabaf219f389d5010231e19d7af.jpg
Захарова об ответе на санкции против "Россия сегодня"
Захарова об ответе на санкции против "Россия сегодня"
2024-09-05T08:10
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, маргарита симоньян
США, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, Маргарита Симоньян
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Захарова: ответные меры на санкции США против "России сегодня" прорабатываются
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Москва готовит ответ на введение американских санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.
"Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться", — сказала она на вопрос о том, будут ли какие то ответные меры в этой связи. "Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", — добавила Захарова.
Говоря о самих санкциях, она заметила, что "это не просто так называемый листинг, то есть включение в стоп-листы, или отмена аккредитации, или запрет вещания, или объявление иноагентами".
"Это уже какая-то совсем гибридная схема, половина из которой пока еще неизвестна даже самим американским же пользователям, организациям, структурам, — добавила она. — То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит", — подчеркнула Захарова.
Говоря в целом о причинах наложения санкций, она обратила внимание на то, что "в ноябре должны быть выборы, в начале сентября нужна повестка". "Ее сейчас выдали в Вашингтоне", — заметила представитель дипломатического ведомства.
"Что это за повестка? Придумать историю про вмешательство якобы России в американские выборы заново не получится, но нужны и якобы свежие, новые, обновленные факты", — пояснила Захарова.
По ее словам, "это информационная кампания, которая подготовилась с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб". "И конечно, нужно это для того, чтобы стало это фактором для вот этих всех выборных, предвыборных технологий и так далее", — добавила Захарова.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян
и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.