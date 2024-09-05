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Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США - РИА Новости, 05.09.2024
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04:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zakharova-1970678513.html
Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США
Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные, в том числе в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" санкции США, заявила РИА... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:42
2024-09-05T04:42
политика
сша
мария захарова
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные, в том числе в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" санкции США, заявила РИА Новости, что нападки на российские СМИ — это результат операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Должны сразу сказать, что эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по "стерилизации" национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия", — сказала она на полях Владивостокского экономического форума. По словам Захаровой, "очевидно, что эти подготовленные акции создают необходимый медийный фон для реализации соответствующих предвыборных решений". "В основе такой новой версии "охоты на ведьм" лежит стремление погрузить общество в состояние перманентного стресса, привить ему фобии лабораторного происхождения, выстроить образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию", — указала она. "Знаем, что такие технологии давно освоены в США и многократно применялись на практике с крайне удручающими побочными эффектами и последствиями", — добавила Захарова. "Сейчас же главная задача действующей администрации – напугать собственное население "российской угрозой" и создать видимость активной работы в преддверии выборов", — отметила она. По ее словам, "это и есть упадок "либеральных демократий", когда власти прибегают к таким примитивным способам воздействия на своего избирателя". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970673656.html
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политика, сша, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, россия
Политика, США, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США

Захарова: нападки на российские СМИ — это результат операций спецслужб Запада

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные, в том числе в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" санкции США, заявила РИА Новости, что нападки на российские СМИ — это результат операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ
Вчера, 03:57
"Должны сразу сказать, что эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по "стерилизации" национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия", — сказала она на полях Владивостокского экономического форума.
По словам Захаровой, "очевидно, что эти подготовленные акции создают необходимый медийный фон для реализации соответствующих предвыборных решений".
«
"В основе такой новой версии "охоты на ведьм" лежит стремление погрузить общество в состояние перманентного стресса, привить ему фобии лабораторного происхождения, выстроить образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию", — указала она.
"Знаем, что такие технологии давно освоены в США и многократно применялись на практике с крайне удручающими побочными эффектами и последствиями", — добавила Захарова.
"Сейчас же главная задача действующей администрации – напугать собственное население "российской угрозой" и создать видимость активной работы в преддверии выборов", — отметила она.
По ее словам, "это и есть упадок "либеральных демократий", когда власти прибегают к таким примитивным способам воздействия на своего избирателя".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Вчера, 04:36
 
ПолитикаСШАМария ЗахароваМаргарита СимоньянДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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