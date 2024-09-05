https://ria.ru/20240905/zakharova-1970678513.html

Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США

Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала введенные против российских СМИ санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные, в том числе в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" санкции США, заявила РИА... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:42

2024-09-05T04:42

2024-09-05T04:42

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маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные, в том числе в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" санкции США, заявила РИА Новости, что нападки на российские СМИ — это результат операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Должны сразу сказать, что эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных западных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по "стерилизации" национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм инакомыслия", — сказала она на полях Владивостокского экономического форума. По словам Захаровой, "очевидно, что эти подготовленные акции создают необходимый медийный фон для реализации соответствующих предвыборных решений". "В основе такой новой версии "охоты на ведьм" лежит стремление погрузить общество в состояние перманентного стресса, привить ему фобии лабораторного происхождения, выстроить образ скрытого внешнего врага, назначив на эту роль Россию", — указала она. "Знаем, что такие технологии давно освоены в США и многократно применялись на практике с крайне удручающими побочными эффектами и последствиями", — добавила Захарова. "Сейчас же главная задача действующей администрации – напугать собственное население "российской угрозой" и создать видимость активной работы в преддверии выборов", — отметила она. По ее словам, "это и есть упадок "либеральных демократий", когда власти прибегают к таким примитивным способам воздействия на своего избирателя". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970673656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, россия