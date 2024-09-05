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Французская компания опровергла участие в атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 05.09.2024
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18:40 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zajavlenija-1970901455.html
Французская компания опровергла участие в атаке ВСУ на Ростовскую область
Французская компания опровергла участие в атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 05.09.2024
Французская компания опровергла участие в атаке ВСУ на Ростовскую область
Французская компания Safran Seats в комментарии РИА Новости назвала "абсурдными" заявления о том, что в ангаре её британского подразделения в Уэльсе проводилась РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:40
2024-09-05T18:40
в мире
уэльс
ростовская область
великобритания
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Французская компания Safran Seats в комментарии РИА Новости назвала "абсурдными" заявления о том, что в ангаре её британского подразделения в Уэльсе проводилась настройка БПЛА для атаки ВСУ на Ростовскую область. "То, что вам сказали, совершенно неверно, даже абсурдно, поскольку на нашем объекте Safran Seats GB в Уэльсе (Великобритания) не ведется никакой военной активности", - сказала РИА Новости представитель Safran Seats Амелия Дедик-Рок. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает данными об участии Британии в украинской атаке на Ростовскую область. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище, проводилась в Британии в ангаре компании Safran Seats GB в Уэльсе, а также в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB. Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
https://ria.ru/20240904/london-1970492675.html
уэльс
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в мире, уэльс, ростовская область, великобритания, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Уэльс, Ростовская область, Великобритания, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Французская компания опровергла участие в атаке ВСУ на Ростовскую область

Safran Seats назвала абсурдными заявления об атаке ВСУ на Ростовскую область

© Фото : соцсетиПожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Французская компания Safran Seats в комментарии РИА Новости назвала "абсурдными" заявления о том, что в ангаре её британского подразделения в Уэльсе проводилась настройка БПЛА для атаки ВСУ на Ростовскую область.
"То, что вам сказали, совершенно неверно, даже абсурдно, поскольку на нашем объекте Safran Seats GB в Уэльсе (Великобритания) не ведется никакой военной активности", - сказала РИА Новости представитель Safran Seats Амелия Дедик-Рок.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва располагает данными об участии Британии в украинской атаке на Ростовскую область. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище, проводилась в Британии в ангаре компании Safran Seats GB в Уэльсе, а также в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB. Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.
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В миреУэльсРостовская областьВеликобританияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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