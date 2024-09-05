https://ria.ru/20240905/zaharova-1970862507.html

Захарова прокомментировала отставки украинских чиновников

Захарова прокомментировала отставки украинских чиновников - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала отставки украинских чиновников

На Украине нет ни одного человека, который мог бы членораздельно объяснить отставки украинских чиновников, заявила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:16

2024-09-05T16:16

2024-09-05T16:26

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Украине нет ни одного человека, который мог бы членораздельно объяснить отставки украинских чиновников, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. "То, что происходит сейчас, этот листопад с правительством Украины, который тоже даже объяснить на Банковой (улица в Киеве, употребляется как синоним украинской власти - ред.) не могут. Вы меня простите, конечно, ведь там же нет ни одного человека, который способен был бы членораздельно объяснить, что у них происходит", - сказала Захарова. Она отметила, что теперь те, кто раньше поддерживали Кулебу "с растерянностью пытаются понять, что происходит". "Им приходится не читать пресс-релизы или сообщения официальные правительства Украины, а им приходится искать хоть какие-то утечки в каких-то средствах массовой информации разных стран, чтобы понять, что же это такие за маневры, с чем они связаны", - сказала Захарова. Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240905/kuleba-1970823701.html

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Захарова об отставке украинских чиновников На Украине нет ни одного человека, который мог бы членораздельно объяснить нынешние отставки чиновников, заявила Захарова РИА Новости. 2024-09-05T16:16 true PT1M08S

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в мире, украина, россия, мария захарова, верховная рада украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)