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На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения - РИА Новости, 05.09.2024
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15:12 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/zaes-1970842869.html
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения - РИА Новости, 05.09.2024
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
Высоковольтная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1", отключенная 2 сентября действием автоматики, вновь введена в работу, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:12
2024-09-05T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Высоковольтная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1", отключенная 2 сентября действием автоматики, вновь введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "На Запорожской АЭС сегодня в 14:40 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".
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запорожская аэс, россия, запорожская область
Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения

На ЗАЭС подключили резервную линию энергоснабжения, отключенную 2 сентября

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Высоковольтная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1", отключенная 2 сентября действием автоматики, вновь введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС сегодня в 14:40 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за проблем с охлаждением реакторов ЗАЭС
4 сентября, 17:05
 
Запорожская АЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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