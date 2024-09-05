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На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения - РИА Новости, 05.09.2024
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
Высоковольтная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1", отключенная 2 сентября действием автоматики, вновь введена в работу, сообщает... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:12
2024-09-05T15:12
2024-09-05T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Высоковольтная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС "Ферросплавная-1", отключенная 2 сентября действием автоматики, вновь введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "На Запорожской АЭС сегодня в 14:40 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС на данный момент обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная -1".
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Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию энергоснабжения
На ЗАЭС подключили резервную линию энергоснабжения, отключенную 2 сентября