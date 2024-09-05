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Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский язык
Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский язык - РИА Новости, 05.09.2024
Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский язык
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о школьном образовании для детей мигрантов в России, высказал мнение, что необходимо постепенно... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:21
2024-09-05T18:21
2024-09-05T18:21
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о школьном образовании для детей мигрантов в России, высказал мнение, что необходимо постепенно и без хамства заставить их выучить русский язык. "Что, на мой взгляд, нужно сделать - я сторонник этого - применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык", - сказал зампред Совбеза на встрече с журналистами, видеофрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что недопустимы ситуации, когда в некоторых классах три четверти первоклассников не говорят по-русски. "Надо постепенно все-таки заставлять учить. А кто не учит - ну, не пускать", - добавил Медведев.
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский язык
Медведев призвал заставить детей мигрантов постепенно выучить русский язык
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о школьном образовании для детей мигрантов в России, высказал мнение
, что необходимо постепенно и без хамства заставить их выучить русский язык.
"Что, на мой взгляд, нужно сделать - я сторонник этого - применительно к школам, к мигрантским семьям, анклавам: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык", - сказал зампред Совбеза на встрече с журналистами, видеофрагмент которой опубликован на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что недопустимы ситуации, когда в некоторых классах три четверти первоклассников не говорят по-русски.
"Надо постепенно все-таки заставлять учить. А кто не учит - ну, не пускать", - добавил Медведев.