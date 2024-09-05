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В Японии возбудили дело о незаконном импорте моллюсков из КНДР
В Японии возбудили дело о незаконном импорте моллюсков из КНДР - РИА Новости, 05.09.2024
В Японии возбудили дело о незаконном импорте моллюсков из КНДР
Таможенная служба японской префектуры Фукуока направила в прокуратуру дело против торговой компании и трех связанных с ней лиц по подозрению в незаконном... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:18
2024-09-05T17:18
2024-09-05T17:18
ямагути (префектура)
китай
фукуока (город)
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ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Таможенная служба японской префектуры Фукуока направила в прокуратуру дело против торговой компании и трех связанных с ней лиц по подозрению в незаконном импорте пресноводных моллюсков сидзими из КНДР под видом российских, сообщает агентство Киодо. Согласно материалам следствия, торговая компания, офис которой был зарегистрирован в префектуре Саитама, в 2020 году импортировала почти 18 тонн моллюсков. Согласно таможенным декларациям, их общая стоимость составила 3,43 миллиона иен (около 24 тысячи долларов). По делу о возможном незаконном импорте полиция префектуры Ямагути задержала трех человек - двух граждан КНР и одного гражданина Японии. Правоохранительные органы подозревают, что задержанные в рамках преступного сговора без одобрения министра экономики, торговли и промышленности импортировали из Северной Кореи через Южную Корею и Китай в порт Симоносэки префектуры Ямагути партию пресноводных моллюсков сидзими под видом российских. Не исключается, что данная торговая компания импортировала продукцию из КНДР под видом российской 34 раза, а общая прибыль составила около 33 миллионов иен (230,6 тысячи долларов), следует из сообщения.
https://ria.ru/20240904/tpp-1970397295.html
ямагути (префектура)
китай
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ямагути (префектура), китай, фукуока (город)
Ямагути (префектура), Китай, Фукуока (город)
В Японии возбудили дело о незаконном импорте моллюсков из КНДР
В Японии возбудили дело об импорте моллюсков из КНДР под видом российских
ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Таможенная служба японской префектуры Фукуока направила в прокуратуру дело против торговой компании и трех связанных с ней лиц по подозрению в незаконном импорте пресноводных моллюсков сидзими из КНДР под видом российских, сообщает агентство Киодо.
Согласно материалам следствия, торговая компания, офис которой был зарегистрирован в префектуре Саитама, в 2020 году импортировала почти 18 тонн моллюсков. Согласно таможенным декларациям, их общая стоимость составила 3,43 миллиона иен (около 24 тысячи долларов).
По делу о возможном незаконном импорте полиция префектуры Ямагути
задержала трех человек - двух граждан КНР
и одного гражданина Японии
. Правоохранительные органы подозревают, что задержанные в рамках преступного сговора без одобрения министра экономики, торговли и промышленности импортировали из Северной Кореи через Южную Корею
и Китай в порт Симоносэки префектуры Ямагути партию пресноводных моллюсков сидзими под видом российских.
Не исключается, что данная торговая компания импортировала продукцию из КНДР под видом российской 34 раза, а общая прибыль составила около 33 миллионов иен (230,6 тысячи долларов), следует из сообщения.