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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы слышны были в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:10
2024-09-05T07:10
2024-09-05T07:10
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрывы слышны были в Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. В Полтавской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
ТСН: в Полтавской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога