https://ria.ru/20240905/vzryvy-1970689121.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы слышны в Киеве, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:01

2024-09-05T07:01

2024-09-05T07:01

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виталий кличко

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, передает украинское агентство УНИАН. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко при этом сообщил и о работе ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины