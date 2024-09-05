https://ria.ru/20240905/vzryvy-1970689121.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы слышны в Киеве, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:01
2024-09-05T07:01
2024-09-05T07:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, передает украинское агентство УНИАН. "В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале. Мэр Киева Виталий Кличко при этом сообщил и о работе ПВО. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
УНИАН: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога