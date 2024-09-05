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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Кривом Роге - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Кривом Роге
Взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:15
2024-09-05T00:15
2024-09-05T00:17
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве и Кривом Роге на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Кривом Роге... Также сообщают о взрывах в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Кривом Роге
"Страна.ua": в Киеве и Кривом Роге прогремели взрывы