https://ria.ru/20240905/vzryv-1970931185.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье - РИА Новости, 05.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье

Мощный взрыв прогремел в городе Доброполье в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T22:57

2024-09-05T22:57

2024-09-05T22:57

специальная военная операция на украине

доброполье (город)

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Доброполье в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильном взрыве в Доброполье Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Доброполье расположено на северо-западе ДНР, примерно в 35 километрах севернее Красноармейска (украинское название - Покровск), важного логистического узла на подконтрольной ВСУ части республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

доброполье (город)

донецкая народная республика

красноармейск

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доброполье (город), донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины