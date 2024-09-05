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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье - РИА Новости, 05.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье
Мощный взрыв прогремел в городе Доброполье в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T22:57
2024-09-05T22:57
2024-09-05T22:57
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в городе Доброполье в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о сильном взрыве в Доброполье Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Доброполье расположено на северо-западе ДНР, примерно в 35 километрах севернее Красноармейска (украинское название - Покровск), важного логистического узла на подконтрольной ВСУ части республики.
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доброполье (город), донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Доброполье
"Страна.ua": в Доброполье прогремел взрыв