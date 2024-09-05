https://ria.ru/20240905/vystuplenie-1970728558.html
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ
Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:33
2024-09-05T09:33
2024-09-05T09:33
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В прямом эфире выступление Путина транслируют на своих каналах в YouTube британские издания Independent и Times, индийские газеты Hindustan Times, Times of India и India Today, а также агентство ANI. Помимо этого трансляцию ведет испанский телеканал, посвященный бизнес-тематике, Negocios TV. Газета Independent также ведет прямую трансляцию в социальной сети X. Текстовую трансляцию в X ведет китайский телеканал CGTN. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, владивосток, владимир путин, youtube, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Владивосток, Владимир Путин, YouTube, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ
Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию выступления Путина на ВЭФ