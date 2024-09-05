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Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
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09:33 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vystuplenie-1970728558.html
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ
Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:33
2024-09-05T09:33
в мире
россия
владивосток
владимир путин
youtube
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В прямом эфире выступление Путина транслируют на своих каналах в YouTube британские издания Independent и Times, индийские газеты Hindustan Times, Times of India и India Today, а также агентство ANI. Помимо этого трансляцию ведет испанский телеканал, посвященный бизнес-тематике, Negocios TV. Газета Independent также ведет прямую трансляцию в социальной сети X. Текстовую трансляцию в X ведет китайский телеканал CGTN. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, владивосток, владимир путин, youtube, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Владивосток, Владимир Путин, YouTube, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ

Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию выступления Путина на ВЭФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
В прямом эфире выступление Путина транслируют на своих каналах в YouTube британские издания Independent и Times, индийские газеты Hindustan Times, Times of India и India Today, а также агентство ANI. Помимо этого трансляцию ведет испанский телеканал, посвященный бизнес-тематике, Negocios TV.
Газета Independent также ведет прямую трансляцию в социальной сети X. Текстовую трансляцию в X ведет китайский телеканал CGTN.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дальний Восток уперся в потолок
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияВладивостокВладимир ПутинYouTubeДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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