https://ria.ru/20240905/vystuplenie-1970728558.html

Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ

Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024

Мировые СМИ транслируют выступление Путина на ВЭФ

Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:33

2024-09-05T09:33

2024-09-05T09:33

в мире

россия

владивосток

владимир путин

youtube

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Мировые телеканалы и издания ведут прямую трансляцию с выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В прямом эфире выступление Путина транслируют на своих каналах в YouTube британские издания Independent и Times, индийские газеты Hindustan Times, Times of India и India Today, а также агентство ANI. Помимо этого трансляцию ведет испанский телеканал, посвященный бизнес-тематике, Negocios TV. Газета Independent также ведет прямую трансляцию в социальной сети X. Текстовую трансляцию в X ведет китайский телеканал CGTN. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/dalniy_vostok-1970638004.html

россия

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в мире, россия, владивосток, владимир путин, youtube, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)