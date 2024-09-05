Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 05.09.2024 (обновлено: 00:50 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vystuplenie-1970659381.html
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума - РИА Новости, 05.09.2024
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в главном мероприятии Восточного экономического форума — пленарном заседании. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:44
2024-09-05T00:50
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_3537755476b06f35c7cb6398981f9f00.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в главном мероприятии Восточного экономического форума — пленарном заседании. Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Накануне глава государства провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке. Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 5 сентября. Насыщенная программа президента Путин начал работу на форуме 4 сентября. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, включающие узкий и расширенный составы. Лидеры обсудили различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, в том числе перспективы наращивания объемов взаимной торговли, планы по взаимодействию Москвы и АСЕАН в 2025 году на фоне предстоящего председательства Кулана-Лумпура в объединении. Кроме того, президент провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, открыл ряд производственных площадок в регионе и провел отдельную встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Выступление прошлого года На пленарной сессии Восточного экономического форума в прошлом году глава государства высказался о меняющейся ситуации в глобальной экономике, назвал российский бизнес ответственным и напомнил, что работать в России надежнее. В своем выступлении на ВЭФ-2023 Путин говорил, что глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, и все больше стран готовы к равноправному сотрудничеству. На этом фоне, подчеркивал глава российского государства, расширяется пространство подлинного делового сотрудничества стран, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам. Говорил Путин и об ограничениях расчетов в долларах, которое привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США. По словам российского президента, сегодня происходит "подрыв доверия" к тем, кто вводит эти ограничения. Не обошел Путин вниманием и Дальний Восток — заявил, что надо постоянно улучшать условия жизни, ведения здесь бизнеса, расширять логистические маршруты, включая Северный морской путь, указал на необходимость повышать процент изученности недр на Дальнем Востоке Не забыта была и внешняя политика, российский лидер особо указал на то, что в этой сфере нельзя ничего делать, что явно противоречит интересам других народов, тогда как "именно на эти грабли" наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего — Соединенные Штаты. "Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", — указывал Путин. О форуме Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Четвертого сентября прошел традиционный забег. В этот же день состоялся гала-матч по хоккею с участием прославленных отечественных хоккеистов. Погода радует участников форума, на острове Русский первые два дня выдались солнечными и теплыми, днем температура повышалась до 24 градусов. Но, по информации синоптиков, 5-6 сентября могут пройти ливни. Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/posol-1970579057.html
https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html
https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html
https://ria.ru/20240904/vef-1970498886.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479a28f6253f08935b4a182d410422d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ-2024

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в главном мероприятии Восточного экономического форума — пленарном заседании.
Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Накануне глава государства провел встречи с обоими гостями форума во Владивостоке.
Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 5 сентября.

Насыщенная программа президента

Путин начал работу на форуме 4 сентября. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, включающие узкий и расширенный составы. Лидеры обсудили различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, в том числе перспективы наращивания объемов взаимной торговли, планы по взаимодействию Москвы и АСЕАН в 2025 году на фоне предстоящего председательства Кулана-Лумпура в объединении.
Чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Хон Чхоль Син - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ
Вчера, 17:16
Кроме того, президент провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, открыл ряд производственных площадок в регионе и провел отдельную встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Выступление прошлого года

На пленарной сессии Восточного экономического форума в прошлом году глава государства высказался о меняющейся ситуации в глобальной экономике, назвал российский бизнес ответственным и напомнил, что работать в России надежнее.
В своем выступлении на ВЭФ-2023 Путин говорил, что глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений, и все больше стран готовы к равноправному сотрудничеству. На этом фоне, подчеркивал глава российского государства, расширяется пространство подлинного делового сотрудничества стран, которые не подчиняются какому-то внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
Вчера, 07:36
Говорил Путин и об ограничениях расчетов в долларах, которое привело к тому, что все страны задумались о расчетах в нацвалютах и хранении сбережений не в США. По словам российского президента, сегодня происходит "подрыв доверия" к тем, кто вводит эти ограничения.
Не обошел Путин вниманием и Дальний Восток — заявил, что надо постоянно улучшать условия жизни, ведения здесь бизнеса, расширять логистические маршруты, включая Северный морской путь, указал на необходимость повышать процент изученности недр на Дальнем Востоке
Не забыта была и внешняя политика, российский лидер особо указал на то, что в этой сфере нельзя ничего делать, что явно противоречит интересам других народов, тогда как "именно на эти грабли" наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего — Соединенные Штаты. "Они давят своих союзников и своих так называемых партнеров. У них нет друзей, у них есть только интересы", — указывал Путин.

О форуме

Главная тема Восточного экономического форума в этом году — "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
Около 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ в этом году. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Исследование выявило рост числа представителей бизнеса, приезжающих на ВЭФ
3 сентября, 04:05
В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
Деловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат. Четвертого сентября прошел традиционный забег. В этот же день состоялся гала-матч по хоккею с участием прославленных отечественных хоккеистов.
Погода радует участников форума, на острове Русский первые два дня выдались солнечными и теплыми, днем температура повышалась до 24 градусов. Но, по информации синоптиков, 5-6 сентября могут пройти ливни.
Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России
Вчера, 13:29
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала