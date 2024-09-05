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"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда - РИА Новости, 05.09.2024
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16:17 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html
"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда
"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда - РИА Новости, 05.09.2024
"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда
Выставка "От утопии к театру" открывается в Центре "Зотов" (проект банка ВТБ), она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T16:17
2024-09-05T16:17
банки
втб (банк)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "От утопии к театру" открывается в Центре "Зотов" (проект банка ВТБ), она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда и их восприятию повседневности, сообщает пресс-служба банка. Выставка пройдет с 6 сентября 2024 года по 19 января 2025 года. "Начало ХХ века – время становления режиссерского театра: Станиславский, Вахтангов, Таиров… Театр Всеволода Мейерхольда – знаковый для своего времени, его творческое наследие – школа для современных режиссеров. Банк ВТБ традиционно поддерживает театральное искусство, среди наших партнеров и МХТ им. Чехова, в котором Мейерхольд начинал свой театральный путь как актер – тогда это был создаваемый Художественно-общедоступный театр. Новая выставка в центре "Зотов" – дань памяти режиссеру-новатору ХХ века и вклад ВТБ в сохранение культурного наследия России", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Отмечается, что выставка "От утопии к театру" подготовлена совместно с Государственным театральным музеем имени А. А. Бахрушина и рассматривает "конструктивистский" период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставочный проект знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы, — "Великодушный рогоносец", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом", "Д. Е." и "Лес", который был в репертуаре Театра им. Мейерхольда вплоть до его закрытия в 1938 году. По словам гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой, данная выставка продолжает серию проектов о главных именах авангарда, начавшуюся с экспозиции "Родченко. Личное". Пять представленных спектаклей предлагают зрителям узнать о революционных приемах, предложенных Мейерхольдом, — новых подходах к организации действия, к актерскому мастерству и искусству декорации. "Зрители, знакомые с современным театром, будут удивлены актуальности идей режиссера. Акцент на работе с телом, условность в декорации и оформлении, мультимедийность — как таковых "последователей" Мейерхольда назвать сложно, но все перечисленные его приемы востребованы на театральной сцене и сейчас, спустя 100 лет", — сказала Филиппова. По данным пресс-службы, экспозиция выставки представляет собой два круга — внешний и внутренний. Внешний посвящен самим спектаклям, внутренний — биомеханике, технике воспитания актера, которую Мейерхольд впервые вводит в практику в работе со своими студентами.. На выставке представлены реконструкции и эскизы костюмов, живопись графика, фотографии сцен, спектаклей и конструкций, рисунки-чертежи, негативы рукотворных титров и афиши.
https://ria.ru/20240830/premery-1969499183.html
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банки, втб (банк)
Банки, ВТБ (банк)

"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда

© iStock.com / jenocheДевушка на выставке
Девушка на выставке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / jenoche
Девушка на выставке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "От утопии к театру" открывается в Центре "Зотов" (проект банка ВТБ), она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда и их восприятию повседневности, сообщает пресс-служба банка.
Выставка пройдет с 6 сентября 2024 года по 19 января 2025 года.
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"Начало ХХ века – время становления режиссерского театра: Станиславский, Вахтангов, Таиров… Театр Всеволода Мейерхольда – знаковый для своего времени, его творческое наследие – школа для современных режиссеров. Банк ВТБ традиционно поддерживает театральное искусство, среди наших партнеров и МХТ им. Чехова, в котором Мейерхольд начинал свой театральный путь как актер – тогда это был создаваемый Художественно-общедоступный театр. Новая выставка в центре "Зотов" – дань памяти режиссеру-новатору ХХ века и вклад ВТБ в сохранение культурного наследия России", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Отмечается, что выставка "От утопии к театру" подготовлена совместно с Государственным театральным музеем имени А. А. Бахрушина и рассматривает "конструктивистский" период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставочный проект знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы, — "Великодушный рогоносец", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом", "Д. Е." и "Лес", который был в репертуаре Театра им. Мейерхольда вплоть до его закрытия в 1938 году.
По словам гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой, данная выставка продолжает серию проектов о главных именах авангарда, начавшуюся с экспозиции "Родченко. Личное". Пять представленных спектаклей предлагают зрителям узнать о революционных приемах, предложенных Мейерхольдом, — новых подходах к организации действия, к актерскому мастерству и искусству декорации.
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"Зрители, знакомые с современным театром, будут удивлены актуальности идей режиссера. Акцент на работе с телом, условность в декорации и оформлении, мультимедийность — как таковых "последователей" Мейерхольда назвать сложно, но все перечисленные его приемы востребованы на театральной сцене и сейчас, спустя 100 лет", — сказала Филиппова.
По данным пресс-службы, экспозиция выставки представляет собой два круга — внешний и внутренний. Внешний посвящен самим спектаклям, внутренний — биомеханике, технике воспитания актера, которую Мейерхольд впервые вводит в практику в работе со своими студентами..
На выставке представлены реконструкции и эскизы костюмов, живопись графика, фотографии сцен, спектаклей и конструкций, рисунки-чертежи, негативы рукотворных титров и афиши.
 
БанкиВТБ (банк)
 
 
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