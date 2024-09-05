https://ria.ru/20240905/vystavka-1970862902.html

"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда

"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда - РИА Новости, 05.09.2024

"Зотов" представляет выставку "От утопии к театру" к 150-летию Мейерхольда

Выставка "От утопии к театру" открывается в Центре "Зотов" (проект банка ВТБ), она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T16:17

2024-09-05T16:17

2024-09-05T16:17

банки

втб (банк)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "От утопии к театру" открывается в Центре "Зотов" (проект банка ВТБ), она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда и их восприятию повседневности, сообщает пресс-служба банка. Выставка пройдет с 6 сентября 2024 года по 19 января 2025 года. "Начало ХХ века – время становления режиссерского театра: Станиславский, Вахтангов, Таиров… Театр Всеволода Мейерхольда – знаковый для своего времени, его творческое наследие – школа для современных режиссеров. Банк ВТБ традиционно поддерживает театральное искусство, среди наших партнеров и МХТ им. Чехова, в котором Мейерхольд начинал свой театральный путь как актер – тогда это был создаваемый Художественно-общедоступный театр. Новая выставка в центре "Зотов" – дань памяти режиссеру-новатору ХХ века и вклад ВТБ в сохранение культурного наследия России", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Отмечается, что выставка "От утопии к театру" подготовлена совместно с Государственным театральным музеем имени А. А. Бахрушина и рассматривает "конструктивистский" период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставочный проект знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы, — "Великодушный рогоносец", "Смерть Тарелкина", "Земля дыбом", "Д. Е." и "Лес", который был в репертуаре Театра им. Мейерхольда вплоть до его закрытия в 1938 году. По словам гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой, данная выставка продолжает серию проектов о главных именах авангарда, начавшуюся с экспозиции "Родченко. Личное". Пять представленных спектаклей предлагают зрителям узнать о революционных приемах, предложенных Мейерхольдом, — новых подходах к организации действия, к актерскому мастерству и искусству декорации. "Зрители, знакомые с современным театром, будут удивлены актуальности идей режиссера. Акцент на работе с телом, условность в декорации и оформлении, мультимедийность — как таковых "последователей" Мейерхольда назвать сложно, но все перечисленные его приемы востребованы на театральной сцене и сейчас, спустя 100 лет", — сказала Филиппова. По данным пресс-службы, экспозиция выставки представляет собой два круга — внешний и внутренний. Внешний посвящен самим спектаклям, внутренний — биомеханике, технике воспитания актера, которую Мейерхольд впервые вводит в практику в работе со своими студентами.. На выставке представлены реконструкции и эскизы костюмов, живопись графика, фотографии сцен, спектаклей и конструкций, рисунки-чертежи, негативы рукотворных титров и афиши.

https://ria.ru/20240830/premery-1969499183.html

https://ria.ru/20240828/chelyabinsk-1969027741.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк)