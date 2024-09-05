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Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги

Выписка из домовой книги 2024: где заказать и как получить, через Госуслуги и в МФЦ

Как не потерять приобретенное жилье: зачем нужна выписка из домовой книги

С 2018 года жилищный учет стал полностью цифровым, выписку из домовой книги и картотеки отменили, а данные из них перенесли в архивы. Несмотря на это, документ, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:50

2024-09-05T12:50

2024-09-05T12:50

общество

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. С 2018 года жилищный учет стал полностью цифровым, выписку из домовой книги и картотеки отменили, а данные из них перенесли в архивы. Несмотря на это, документ, в котором отражены все зарегистрированные в помещении лица, остается востребованным при продаже недвижимости или получении наследства. Где взять текущую и расширенную выписку на квартиру в Москве, Московской области и регионах, где заказать и как получить через МФЦ или Госуслуги, сколько стоит услуга, альтернативные документы, — в материале РИА Новости.Выписка из домовой книгиВыписка из домовой книги — документ жилищного учета, который содержит информацию обо всех зарегистрированных в жилом помещении лицах, а также о его собственниках."До 2017 года ведение домовых книг входило в перечень обязанностей управляющих организаций. В частных домах этим занимались сами собственники. Однако сейчас жилищный учет полностью передан под контроль МВД. Домовые книги отменили, вся документация переведена в цифровой архив, а само понятие “домовая книга”, по сути, анахронизм. Тем не менее, выписку могут потребовать у собственников жилых помещений в определенных ситуациях", — рассказал Вадим Ушаков, генеральный директор ГК "КВС-Сервис".Минэкономразвития России в письме от 13.09.2018 №Д09и-716 рекомендовало властям субъектов РФ исключить из региональных нормативных правовых актов требования о представлении справок о составе семьи и подобных документов. Их заменит информация о лицах, проживающих совместно с заявителем, и о его родственных связях (на основании декларированных им самим сведений), — рассказала Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.Таким образом, домовую книгу как таковую упразднили, но архивную информацию можно получить.Зачем нужнаНередко госорганы при предоставлении муниципальных и государственных услуг запрашивают у граждан выписку из домовой книги, справку о составе семьи, поквартирную карточку, единый жилищный документ."Такая справка, например, требуется для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Напомним, что семья должна проживать и намеренно не ухудшать свои жилищные условия не менее пяти лет (в Москве 10 лет)", — прокомментировала Татьяна Трофименко.Вадим Богач, владелец агентства недвижимости "Авеню-Москва" и управляющей компании "Ма-Трёшка", добавил: "Если говорить о недвижимости, то целевой причиной становится переход права собственности, в котором выписка является приложением к сделке. Она подтверждает, что в объекте никто не прописан, и все сняты с регистрационного учета. То, что объект юридически свободен, указывается в договоре купли-продажи. И когда регистратор в Росреестре получает пакет документов с приложенной выпиской, то убеждается, что квартира свободна".При сделках купли-продажи выписка не является обязательным документом, однако риелторы советуют её заказать, чтобы знать, может ли кто-то выдвинуть свои претензии на недвижимость.Кому нужнаВыписку могут получить собственники жилого помещения и лица, которые в нем зарегистрированы. Жильцам при этом нужно письменное разрешение от собственника. Сторонние лица также могут получить документ по нотариальной доверенности.Для этих целей также используют справку "О регистрации" по форме № 9, в которой указана актуальная информация о зарегистрированных в жилом помещении лицах.Kaкaя инфopмaция coдepжитcя в выпиcкeВ выписке отражена следующая информация:Образец выпискиЗаконом не утвержден единый образец бланка выписки из домовой книги. В документе указывают Ф.И.О. и данные проживающих, гражданство, дату рождения, регистрации. Форма выписки в Москве имеет вид Единого жилищного документа.Виды выписокВыписки бывают текущие и расширенные. Первые содержат информацию о собственниках жилого помещения и обо всех лицах, которые там зарегистрированы в данный момент. Во вторых (архивных) указаны более детальные сведения: данные обо всех жителях, которые когда-либо были прописаны и выписаны, а также о людях, имеющих право вновь получить регистрацию по этому адресу.Как и где получить выпискуТекущую выписку из домовой книги обычно выдают в тот же день или через 24 часа после обращения. Архивную выписку — в течение недели. Получить документ вправе:Куда обращаться"В каждом регионе выдача выписок из домовой книги происходит через разные организации", — рассказал специалист в области банкротства и недвижимости, руководитель Etcenrt.ru Евгений Гудков. Если необходимо узнать информацию обо всех зарегистрированных лицах и собственниках в доме, который был построен после 2017 года, достаточно запросить справку по форме 9 в паспортном столе, в управляющей компании или через МФЦ. Однако если новостройке не присвоен кадастровый номер, в МФЦ услугу не предоставляют, а саму справку можно получить только в управляющей организации, — уточняет Вадим Ушаков.МФЦВ большинстве регионов выписку можно заказать в МФЦ. Если в населенном пункте такой структуры нет, то о процессе получения выписки необходимо уточнять в администрации муниципального образования.ГосуслугиВ некоторых регионах можно получить выписку через сайт госуслуг. Для этого нужно: авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел администрации по месту жительства, выбрать из списка услуг "Получение выписки из домовой книги", ввести свои данные в электронный шаблон, составить по предлагаемой форме заявление на получение, выбрать пункт "Сформировать документ". Её можно получать как в электронном виде, так и в бумажном. Жители Москвы могут сделать это и в личном кабинете на mos.ru.“Если в вашем регионе невозможно получить электронную версию, то в соответствии с п. 56 приказа МВД №752 вы можете записаться на прием в это ведомство через сайт госуслуг, чтобы лично забрать выписку", — посоветовал Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".АрхивВ архив можно обратиться за выпиской с целью получения информации, относящейся к периоду до 2018 года, до того момента, когда домовые книги отменили. По ранее действовавшим правилам в домовые книги вносили все сведения о зарегистрированных жильцах с первого дня после сдачи жилья в эксплуатацию.Сведения в домовых книгах отличаются в зависимости от периода. Например, с 2012 по 2018 год в ней указывали фамилию, имя, отчество, дату рождения, отметку о постановке на воинский учет, номер документа, удостоверяющего личность, и отметку о регистрации. В домовых книгах более раннего периода указывались подробные сведения: национальность, род занятий, откуда прибыл человек и цель его прибытия. Сведения из архивных выписок имеют историческую ценность для тех, кто занимается историей своей семьи.Необходимые документыДля получения выписки необходимо предоставить следующие документы:"Если архивную выписку получает владелец частного дома, то он может взять с собой личную домовую книгу, которую ведет он сам. Она передается новым собственникам при продаже объекта", — добавил Вадим Богач.Срок действияПо закону период действия выписки не ограничен, но разные организации устанавливают свои сроки, максимальный составляет 30 дней. "Но здесь есть нюансы. Предположим, вы собственник, который в качестве подтверждения того, что выписан из квартиры, получает этот документ. На следующий день вы можете прописаться обратно, но полученная выписка, тот самый промежуточный документ, еще в течение месяца будет свидетельствовать о том, что вы в квартире не проживаете, хотя де факто уже на следующий день снова состоите на регистрационном учете", — подчеркнул Вадим Богач.СтоимостьПо закону за выписку из домовой книги платить не нужно, она выдается бесплатно.Отказ в предоставлении выписки"Раньше, когда домовая книга находилась в ведении управляющей организации, причиной отказа могли послужить долги за ЖКУ. Однако теперь, когда данные находятся под контролем МВД, долги не могут стать причиной отказа", — уточняет Вадим Ушаков."При отказе из-за долгов по коммунальным платежам рекомендуем обращаться с жалобой в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.1 КоАП "Самоуправство", — отметила Татьяна Трофименко.Анастасия Кучерена, управляющий партнер "Кучерена Групп", уточнила, что отказ можно получить, если запрос подан лицом, не имеющим на это полномочий, представленные документы и их копии не соответствуют установленным требованиям, комплект бумаг неполный или содержит противоречивые сведения.Что может заменить выписку из домовой книгиЕсли не получается оформить текущую выписку из домовой книги, то можно заменить ее другими документами жилищного учета, которые подтверждают количество людей, зарегистрированных в помещении, а также отсутствие (или наличие) долгов. Выдавать такие справки могут МФЦ, управляющие компании, жилищные организации. Например, это могут быть:Apxивнaя выпиcкa из дoмoвoй книгиЕсли требуются данные о собственниках, например, с момента введения здания в эксплуатацию, можно запросить данные в архиве населенного пункта."Как правило, архивная выписка из домовой книги требуется, когда затрагивается вопрос имущественных отношений, и необходимо узнать всю информацию о лицах, потенциально имеющих право на эту жилплощадь", — отметил Вадим Ушаков.ЗаконодательствоС апреля 2018 года вступил в силу приказ МВД РФ № 984 “Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ”, в котором отменены поквартирные карточки и домовые книги. Закон уже не обязывает ведение домовой книги, но при сделках с недвижимостью в отдельных случаях она может потребоваться.Госуслугу по регистрационному учёту предоставляет МВД, в ведомстве хранятся актуальные данные (приказ МВД РФ от 31.12.2017 № 984).В п. 24 Регламента перечислены лица и организации, которые предоставляют данную услугу: многофункциональные центры (МФЦ), лица, отвечающие за прием и передачу документов в органы учета.Советы экспертовПpи oфopмлeнии cдeлки пo кyплe-пpoдaжe жилoгo oбъeктa вceгдa ecть oпpeдeлeнныe pиcки. Чтобы защититься от непрозрачных сделок с недвижимостью, эксперты советуют запрашивать выписку для пoлyчeния иcчepпывaющей инфopмaции oбo вcex пpoпиcaнныx и снятых с регистрационного учета лицах.При оформлении ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке стоит требовать расширенную выписку из домовой книги с информацией о составе жильцов. Документ позволит выявить наличие третьих лиц, которые могут заявить свои права на недвижимость.

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https://ria.ru/20240216/doverennost-1757390314.html

https://ria.ru/20240305/privatizatsiya-1756720642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, европейская юридическая служба