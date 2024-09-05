https://ria.ru/20240905/vtb-1970775023.html

ВТБ: доступность финпродуктов и услуг для россиян выросла на 35 процентов

ВТБ: доступность финпродуктов и услуг для россиян выросла на 35 процентов - РИА Новости, 05.09.2024

ВТБ: доступность финпродуктов и услуг для россиян выросла на 35 процентов

По итогам восьми месяцев года ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса на 35%, сообщил в рамках ВЭФ член правления ВТБ... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:39

2024-09-05T11:39

2024-09-05T11:39

банки

втб (банк)

дальний восток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. По итогам восьми месяцев года ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса на 35%, сообщил в рамках ВЭФ член правления ВТБ Руслан Еременко. Он уточнил, что за счет расширения сети офисов банк нарастил охват населения с 58 до 69 миллионов человек. Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах. Возможность воспользоваться услугами банка получили жители Луганской народной республики. До конца года откроются отделения в Мариуполе, Донецке и еще 66 новых городах, где пока ВТБ не был представлен. Кроме того, банк начал обслуживать средний и малый бизнес Крыма и Севастополя и до конца года откроет на полуострове более 130 точек продаж. Офисная сеть расширится в том числе в Ингушетии, Калмыкии, Тыве, Карачаево-Черкесии, благодаря чему география присутствия увеличится с 82 до 89 регионов. В рамках стратегии развития до конца 2026 года ВТБ расширит доступность банковского обслуживания на регионы России и города с населением от 50 тысяч человек. В небольших населенных пунктах будут представлены отделения в обновленном компактном формате – "легкие офисы". В них будут организованы рабочие зоны с мягкой мебелью, специалисты смогут работать с ноутбуками, а посетители – подтверждать операции в мобильном приложении. К концу 2024 года их число по стране составит 138 точек. "Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и обновлению офисной сети. "Легкий" формат офисов сделает их доступнее и ближе для населения небольших городов. К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 миллионов россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть, офисы можно будет посещать и с домашними животными. Расширение сети предполагает обслуживание клиентов в выходные дни – сегодня треть отделений уже работают по субботам, и создание новых карьерных возможностей. Только на Дальнем Востоке открытие офисов создаст около 100 новых рабочих мест", – приводит пресс-служба банка слова Еременко. Отмечается, что существенное укрепление инфраструктуры сети ВТБ для клиентов происходит также в рамках интеграции с банком "Открытие". Всего под бренд ВТБ до конца года перейдут 230 офисов, из которых более 180 отделений банка в 49 регионах уже сменили свои вывески. На Дальнем Востоке ВТБ на 13% увеличил количество офисов с начала года. На территории всех регионов, входящих в состав ДФО, сегодня работает 111 отделений банка и 11 офисов "Открытия". Всего сеть ВТБ на сегодняшний насчитывает более 1,4 тысячи отделений. Так, в 2024 году заработал выездной сервис для предпринимателей в 10 регионах ДФО с покрытием 122 населенных пунктов. Запуск выездного сервиса для клиентов среднего и малого бизнеса значительно расширил доступность финансовых продуктов и услуг банка. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vtb-1970583090.html

https://ria.ru/20240904/breytenbikher-1970566969.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк), дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)