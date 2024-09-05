https://ria.ru/20240905/vtb--1970909735.html
ВТБ поблагодарил западных коллег за новые возможности
ВТБ поблагодарил западных коллег за новые возможности - РИА Новости, 05.09.2024
ВТБ поблагодарил западных коллег за новые возможности
Западные ограничения позволяют открывать новые возможности для российских банков, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента развития... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:32
2024-09-05T19:32
2024-09-05T19:43
москва
владивосток
министерство финансов сша
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Западные ограничения позволяют открывать новые возможности для российских банков, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ Ольга Баша на сессии "Россия — Китай" в рамках ВЭФ. "Мы стараемся активно использовать те возможности, которые дали нам западные коллеги теми ограничениями, которые вводят", – сказала Баша, ее слова приводит пресс-служба ВТБ. Она отметила, что сейчас при все более ожесточающихся ограничительных мерах все равно находятся те решения, которые позволяют бизнесу развиваться, проводить расчеты. "Китайские банки опасаются вторичных санкций, и китайские контрагенты наших компаний опасаются работать, несмотря на то, что на рубль, юань, казалось бы, никак не должно быть оказано влияние. Мы ведем разъяснительную работу как с банками, так и с клиентами, и расчеты идут, и идут достаточно стабильно", – заключила старший вице-президент ВТБ. В пресс-службе напомнили, что ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, где заявило, что открытие филиалов или "дочек" российских банков за рубежом должно рассматриваться как "красный флаг" в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. Это уже не первое предупреждение от санкционного регулятора – аналогичное уведомление было выпущено в начале августа. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/otkrytie-1970894353.html
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москва, владивосток, министерство финансов сша, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Москва, Владивосток, Министерство финансов США, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ВТБ поблагодарил западных коллег за новые возможности
ВТБ поблагодарил западных коллег за новые возможности
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Западные ограничения позволяют открывать новые возможности для российских банков, сообщила старший вице-президент, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ Ольга Баша на сессии "Россия — Китай" в рамках ВЭФ.
"Мы стараемся активно использовать те возможности, которые дали нам западные коллеги теми ограничениями, которые вводят", – сказала Баша, ее слова приводит пресс-служба ВТБ.
Она отметила, что сейчас при все более ожесточающихся ограничительных мерах все равно находятся те решения, которые позволяют бизнесу развиваться, проводить расчеты.
"Китайские банки опасаются вторичных санкций, и китайские контрагенты наших компаний опасаются работать, несмотря на то, что на рубль, юань, казалось бы, никак не должно быть оказано влияние. Мы ведем разъяснительную работу как с банками, так и с клиентами, и расчеты идут, и идут достаточно стабильно", – заключила старший вице-президент ВТБ.
В пресс-службе напомнили, что ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США
(OFAC) выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, где заявило, что открытие филиалов или "дочек" российских банков за рубежом должно рассматриваться как "красный флаг" в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы
. Это уже не первое предупреждение от санкционного регулятора – аналогичное уведомление было выпущено в начале августа.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.