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Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 05.09.2024 (обновлено: 11:16 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vsu-1970751696.html
Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех
Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех - РИА Новости, 05.09.2024
Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех
Число жертв артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке увеличилось до четырех — в больнице умерла мать погибшей при этом обстреле девочки, сообщил мэр РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:36
2024-09-05T11:16
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецк
россия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Число жертв артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке увеличилось до четырех — в больнице умерла мать погибшей при этом обстреле девочки, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке "Сокол" девочки, скончалась в больнице от полученных ранений", — написал он.Накануне украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Удар пришелся по рынку "Сокол" в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал корреспондент РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами.Три человека погибли на месте — мужчина 1989 года рождения и двое подростков: девочка 13 лет и 15-летний мальчик. Тринадцать человек получили ранения, среди них еще один ребенок.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.
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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
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вооруженные силы украины, донецк, россия, алексей кулемзин (донецк)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк)
Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех

Умерла мать девочки, погибшей при ударе ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Число жертв артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке увеличилось до четырех — в больнице умерла мать погибшей при этом обстреле девочки, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке "Сокол" девочки, скончалась в больнице от полученных ранений", — написал он.
Накануне украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Удар пришелся по рынку "Сокол" в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал корреспондент РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами.
Три человека погибли на месте — мужчина 1989 года рождения и двое подростков: девочка 13 лет и 15-летний мальчик. Тринадцать человек получили ранения, среди них еще один ребенок.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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