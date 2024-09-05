https://ria.ru/20240905/vsu-1970751696.html

Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех

Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех - РИА Новости, 05.09.2024

Число жертв удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке выросло до четырех

Число жертв артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке увеличилось до четырех — в больнице умерла мать погибшей при этом обстреле девочки, сообщил мэр РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:36

2024-09-05T10:36

2024-09-05T11:16

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецк

россия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Число жертв артиллерийского удара ВСУ по рынку "Сокол" в Донецке увеличилось до четырех — в больнице умерла мать погибшей при этом обстреле девочки, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке "Сокол" девочки, скончалась в больнице от полученных ранений", — написал он.Накануне украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Удар пришелся по рынку "Сокол" в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал корреспондент РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами.Три человека погибли на месте — мужчина 1989 года рождения и двое подростков: девочка 13 лет и 15-летний мальчик. Тринадцать человек получили ранения, среди них еще один ребенок.В январе этого года ВСУ уже обстреливали рынок в микрорайоне Текстильщик. Тогда, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ. 2024-09-05T10:36 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, донецк, россия, алексей кулемзин (донецк)