https://ria.ru/20240905/voenkomat-1970916384.html
В Закарпатье сотрудники военкомата забили насмерть мобилизованного
В Закарпатье сотрудники военкомата забили насмерть мобилизованного - РИА Новости, 05.09.2024
В Закарпатье сотрудники военкомата забили насмерть мобилизованного
Сотрудники военкомата в Закарпатье забили насмерть мобилизованного, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:12
2024-09-05T20:12
2024-09-05T20:16
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Закарпатье забили насмерть мобилизованного, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. "К моему представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы -ред.) ее отца и избиении, что привело к его смерти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лубинца. По словам Лубинца, он направил запрос Генеральному прокурору Украины и будет требовать привлечения к ответственности должностных лиц в случае обнаружения нарушений с их стороны вне зависимости от из званий и рангов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти в одном из подчиненных военкоматов военнообязанного, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html
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в мире, здоровье - общество, украина, закарпатская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Закарпатская область, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Закарпатье сотрудники военкомата забили насмерть мобилизованного
Омбудсмен Украины Лубинец: работники военкомата забили насмерть мобилизованного
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Закарпатье забили насмерть мобилизованного, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"К моему представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы -ред.) ее отца и избиении, что привело к его смерти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лубинца.
По словам Лубинца, он направил запрос Генеральному прокурору Украины и будет требовать привлечения к ответственности должностных лиц в случае обнаружения нарушений с их стороны вне зависимости от из званий и рангов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти в одном из подчиненных военкоматов военнообязанного, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.