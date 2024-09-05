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Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро" - РИА Новости, 05.09.2024
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02:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970666472.html
Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"
Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро" - РИА Новости, 05.09.2024
Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"
Проектирование "легкого метро" во Владивостоке должно начаться в 2025 году, власти города уже подобрали участки под парковки у будущих станций, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T02:26
2024-09-05T02:26
владивосток
россия
константин шестаков
владимир путин
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Проектирование "легкого метро" во Владивостоке должно начаться в 2025 году, власти города уже подобрали участки под парковки у будущих станций, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "Легкое метро" подразумевает приобретение новых электропоездов, создание дополнительных платформ, расшивку сложных участков дорог и многое другое, сообщали ранее в правительстве Приморья. Впервые проект "Легкое метро" был анонсирован на Восточном экономическом форуме-2023. Он включен в мастер-план Владивостока. Реализовывать проект планируется в несколько этапов до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил ускорить рассмотрение вопроса по строительству "легкого метро" в городе. Он отмечал, что реализация проекта позволит разгрузить трассы и подвинуться в решении проблемы пробок. В декабре ДВЖД сообщала, что создана рабочая группа для организации новой схемы пригородного железнодорожного сообщения в рамках проекта "Легкое метро". "Сейчас РЖД разрабатывают технико-экономическое обоснование. Работу эту до конца весны будущего года они должны завершить и перейти к фактическому проектированию. А мы со своей стороны должны представить информацию о парковках, о транспортных узлах, о пешеходной связанности у будущих новых станций. Сейчас мы уже подготовили перечень из 10 станций, на территории которых или рядом с которыми мы расположим перехватывающие парковки", - сказал мэр. По его словам, власти города определили участки, дано поручение сформировать их. "Будущий год будет посвящен финансированию этой работы, финансированию работы по созданию парковок… Уверен, что весной или в конце весны будущего года мы озвучим и весь проект, и первый этап, и будем по нему двигаться", - добавил мэр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, россия, константин шестаков, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , приморский край, общество
Владивосток, Россия, Константин Шестаков, Владимир Путин, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Приморский край, Общество
Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"

Мэр Шестаков: проектирование "легкого метро" во Владивостоке начнут в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Проектирование "легкого метро" во Владивостоке должно начаться в 2025 году, власти города уже подобрали участки под парковки у будущих станций, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
"Легкое метро" подразумевает приобретение новых электропоездов, создание дополнительных платформ, расшивку сложных участков дорог и многое другое, сообщали ранее в правительстве Приморья.
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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01:47
Впервые проект "Легкое метро" был анонсирован на Восточном экономическом форуме-2023. Он включен в мастер-план Владивостока. Реализовывать проект планируется в несколько этапов до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил ускорить рассмотрение вопроса по строительству "легкого метро" в городе. Он отмечал, что реализация проекта позволит разгрузить трассы и подвинуться в решении проблемы пробок. В декабре ДВЖД сообщала, что создана рабочая группа для организации новой схемы пригородного железнодорожного сообщения в рамках проекта "Легкое метро".
"Сейчас РЖД разрабатывают технико-экономическое обоснование. Работу эту до конца весны будущего года они должны завершить и перейти к фактическому проектированию. А мы со своей стороны должны представить информацию о парковках, о транспортных узлах, о пешеходной связанности у будущих новых станций. Сейчас мы уже подготовили перечень из 10 станций, на территории которых или рядом с которыми мы расположим перехватывающие парковки", - сказал мэр.
По его словам, власти города определили участки, дано поручение сформировать их.
"Будущий год будет посвящен финансированию этой работы, финансированию работы по созданию парковок… Уверен, что весной или в конце весны будущего года мы озвучим и весь проект, и первый этап, и будем по нему двигаться", - добавил мэр.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
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Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

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Участники форума. ВЭФ-2024
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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