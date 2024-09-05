https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970666472.html

Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"

Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро" - РИА Новости, 05.09.2024

Во Владивостоке начнут проектировать "легкое метро"

Проектирование "легкого метро" во Владивостоке должно начаться в 2025 году, власти города уже подобрали участки под парковки у будущих станций, сообщил в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T02:26

2024-09-05T02:26

2024-09-05T02:26

владивосток

россия

константин шестаков

владимир путин

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Проектирование "легкого метро" во Владивостоке должно начаться в 2025 году, власти города уже подобрали участки под парковки у будущих станций, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "Легкое метро" подразумевает приобретение новых электропоездов, создание дополнительных платформ, расшивку сложных участков дорог и многое другое, сообщали ранее в правительстве Приморья. Впервые проект "Легкое метро" был анонсирован на Восточном экономическом форуме-2023. Он включен в мастер-план Владивостока. Реализовывать проект планируется в несколько этапов до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил ускорить рассмотрение вопроса по строительству "легкого метро" в городе. Он отмечал, что реализация проекта позволит разгрузить трассы и подвинуться в решении проблемы пробок. В декабре ДВЖД сообщала, что создана рабочая группа для организации новой схемы пригородного железнодорожного сообщения в рамках проекта "Легкое метро". "Сейчас РЖД разрабатывают технико-экономическое обоснование. Работу эту до конца весны будущего года они должны завершить и перейти к фактическому проектированию. А мы со своей стороны должны представить информацию о парковках, о транспортных узлах, о пешеходной связанности у будущих новых станций. Сейчас мы уже подготовили перечень из 10 станций, на территории которых или рядом с которыми мы расположим перехватывающие парковки", - сказал мэр. По его словам, власти города определили участки, дано поручение сформировать их. "Будущий год будет посвящен финансированию этой работы, финансированию работы по созданию парковок… Уверен, что весной или в конце весны будущего года мы озвучим и весь проект, и первый этап, и будем по нему двигаться", - добавил мэр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владивосток, россия, константин шестаков, владимир путин, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , приморский край, общество