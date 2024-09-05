https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970663646.html

Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники

Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники - РИА Новости, 05.09.2024

Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники

Власти Владивостока в ходе Восточного экономического форума проведут встречи с коллегами из Белоруссии и обсудят закупку автобусов, а также дорожной техники для РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T01:47

2024-09-05T01:47

2024-09-05T01:47

экономика

белоруссия

владивосток

константин шестаков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Владивостока в ходе Восточного экономического форума проведут встречи с коллегами из Белоруссии и обсудят закупку автобусов, а также дорожной техники для ликвидации ЧС, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "У нас будет несколько встреч с иностранными гостями. У нас большая повестка с нашими коллегами из Белоруссии. Мы продолжаем такую предметную, прагматичную работу по насыщению наших муниципальных предприятий техникой. Мы должны приобрести в этом году 30 дополнительных автобусов большого класса для того, чтобы можно было подхватить различные маршруты по городским пассажирским перевозкам", - сказал Шестаков. По его словам, город должен закупить дополнительную дорожную технику для работы в рамках чрезвычайных ситуаций, для расчистки рек и подмостовых пространств. "Поэтому это будет основная повестка с нашими коллегами из Белоруссии. У меня будет встреча с послом Республики Белоруссии здесь, на этой площадке. Ну, и, конечно, с представителями заводов", - отметил Шестаков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/vef-1970662259.html

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экономика, белоруссия, владивосток, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)