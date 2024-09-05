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Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники - РИА Новости, 05.09.2024
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01:47 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vladivostok-1970663646.html
Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники
Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники - РИА Новости, 05.09.2024
Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники
Власти Владивостока в ходе Восточного экономического форума проведут встречи с коллегами из Белоруссии и обсудят закупку автобусов, а также дорожной техники для РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T01:47
2024-09-05T01:47
экономика
белоруссия
владивосток
константин шестаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Владивостока в ходе Восточного экономического форума проведут встречи с коллегами из Белоруссии и обсудят закупку автобусов, а также дорожной техники для ликвидации ЧС, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков. "У нас будет несколько встреч с иностранными гостями. У нас большая повестка с нашими коллегами из Белоруссии. Мы продолжаем такую предметную, прагматичную работу по насыщению наших муниципальных предприятий техникой. Мы должны приобрести в этом году 30 дополнительных автобусов большого класса для того, чтобы можно было подхватить различные маршруты по городским пассажирским перевозкам", - сказал Шестаков. По его словам, город должен закупить дополнительную дорожную технику для работы в рамках чрезвычайных ситуаций, для расчистки рек и подмостовых пространств. "Поэтому это будет основная повестка с нашими коллегами из Белоруссии. У меня будет встреча с послом Республики Белоруссии здесь, на этой площадке. Ну, и, конечно, с представителями заводов", - отметил Шестаков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, белоруссия, владивосток, константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Белоруссия, Владивосток, Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Во Владивостоке обсудят с коллегами из Белоруссии закупку техники

Власти Владивостока обсудят закупку автобусов и дорожных машин для ликвидации ЧС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Власти Владивостока в ходе Восточного экономического форума проведут встречи с коллегами из Белоруссии и обсудят закупку автобусов, а также дорожной техники для ликвидации ЧС, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ мэр Константин Шестаков.
"У нас будет несколько встреч с иностранными гостями. У нас большая повестка с нашими коллегами из Белоруссии. Мы продолжаем такую предметную, прагматичную работу по насыщению наших муниципальных предприятий техникой. Мы должны приобрести в этом году 30 дополнительных автобусов большого класса для того, чтобы можно было подхватить различные маршруты по городским пассажирским перевозкам", - сказал Шестаков.
Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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По его словам, город должен закупить дополнительную дорожную технику для работы в рамках чрезвычайных ситуаций, для расчистки рек и подмостовых пространств. "Поэтому это будет основная повестка с нашими коллегами из Белоруссии. У меня будет встреча с послом Республики Белоруссии здесь, на этой площадке. Ну, и, конечно, с представителями заводов", - отметил Шестаков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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ЭкономикаБелоруссияВладивостокКонстантин ШестаковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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