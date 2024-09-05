https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами - РИА Новости, 05.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:41
2024-09-05T14:41
2024-09-05T14:41
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы.В голосовании принял участие 641 человек. Часто постят мемы более 30% подписчиков, а около 8% только так и разговаривают. Категорически против высказались 17%. Почти 29% ответили, что предпочитают живое общение и не любят мемы. И наконец почти 13% признались, что они и есть мем.Опрос был приурочен ко Дню мемов, который отмечается 27 августа.
https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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