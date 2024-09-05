https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами - РИА Новости, 05.09.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:41

2024-09-05T14:41

2024-09-05T14:41

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы.В голосовании принял участие 641 человек. Часто постят мемы более 30% подписчиков, а около 8% только так и разговаривают. Категорически против высказались 17%. Почти 29% ответили, что предпочитают живое общение и не любят мемы. И наконец почти 13% признались, что они и есть мем.Опрос был приурочен ко Дню мемов, который отмечается 27 августа.

https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, россия, соцсети