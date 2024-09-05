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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами - РИА Новости, 05.09.2024
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14:41 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами - РИА Новости, 05.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:41
2024-09-05T14:41
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы.В голосовании принял участие 641 человек. Часто постят мемы более 30% подписчиков, а около 8% только так и разговаривают. Категорически против высказались 17%. Почти 29% ответили, что предпочитают живое общение и не любят мемы. И наконец почти 13% признались, что они и есть мем.Опрос был приурочен ко Дню мемов, который отмечается 27 августа.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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вконтакте, россия, соцсети
ВКонтакте, Россия, Соцсети

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами

© iStock.com / South_agencyДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / South_agency
Девушка использует смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей постить мемы.
В голосовании принял участие 641 человек. Часто постят мемы более 30% подписчиков, а около 8% только так и разговаривают. Категорически против высказались 17%. Почти 29% ответили, что предпочитают живое общение и не любят мемы. И наконец почти 13% признались, что они и есть мем.
Опрос был приурочен ко Дню мемов, который отмечается 27 августа.
Девушка печатает в смартфоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся
28 августа, 11:30
 
ВКонтактеРоссияСоцсети
 
 
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