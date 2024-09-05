https://ria.ru/20240905/verf-1970694060.html

Путин акцептовал место строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Путин акцептовал место строительства новой верфи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин акцептовал место строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин акцептовал место строительства новой верфи на Дальнем Востоке в бухте Промежуточная, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:40

2024-09-05T07:40

2024-09-05T07:40

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

денис мантуров

объединенная судостроительная корпорация

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин акцептовал место строительства новой верфи на Дальнем Востоке в бухте Промежуточная, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Вчера президент акцептовал эту локацию, достаточно подробно проговорили все сроки реализации", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума, комментируя строительство верфи в бухте Промежуточная. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html

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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, денис мантуров, объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , политика