https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html

В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке

В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке

Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:46

2024-09-05T06:46

2024-09-05T06:46

экономика

россия

владивосток

дальний восток

антон алиханов

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Концептуально параметры верфи сформированы. Верфь будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, в котором сейчас есть наибольшая потребность", - сказал министр. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/verf-1970687289.html

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экономика, россия, владивосток, дальний восток, антон алиханов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)