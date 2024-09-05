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В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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06:46 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:46
2024-09-05T06:46
экономика
россия
владивосток
дальний восток
антон алиханов
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Концептуально параметры верфи сформированы. Верфь будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, в котором сейчас есть наибольшая потребность", - сказал министр. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/verf-1970687289.html
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экономика, россия, владивосток, дальний восток, антон алиханов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Антон Алиханов, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке

Алиханов: новая верфь ОСК будет ориентирована на транспортный морской флот

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкТерритория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Концептуально параметры верфи сформированы. Верфь будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, в котором сейчас есть наибольшая потребность", - сказал министр.
На судостроительном предприятии - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье
Вчера, 06:37
В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 18

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 18

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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16 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаРоссияВладивостокДальний ВостокАнтон АлихановВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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