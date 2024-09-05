https://ria.ru/20240905/verf-1970687778.html
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:46
2024-09-05T06:46
2024-09-05T06:46
экономика
россия
владивосток
дальний восток
антон алиханов
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Параметры новой верфи, которую построит ОСК на Дальнем Востоке, концептуально сформированы, она будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Концептуально параметры верфи сформированы. Верфь будет ориентирована на средне- и крупнотоннажный транспортный морской флот, в котором сейчас есть наибольшая потребность", - сказал министр. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, дальний восток, антон алиханов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Антон Алиханов, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минпромторге рассказали о параметрах верфи ОСК на Дальнем Востоке
Алиханов: новая верфь ОСК будет ориентирована на транспортный морской флот