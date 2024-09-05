https://ria.ru/20240905/verf-1970687289.html

В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье

В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024

В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье

Окончательное решение по месту строительства верфи на Дальнем Востоке примут в ближайшее время, после начнутся проектные работы; при этом она должна... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:37

2024-09-05T06:37

2024-09-05T06:37

экономика

владивосток

россия

дальний восток

антон алиханов

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства верфи на Дальнем Востоке примут в ближайшее время, после начнутся проектные работы; при этом она должна располагаться рядом с Владивостоком, потому что главным приоритетом являются кадры, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Сейчас ВТБ и ОСК определяют подходящее место под строительство верфи. Вы правы, ключевыми факторами для площадки верфи являются и транспортная доступность, и энергетика. Но с учетом масштабов планируемой верфи наиболее критическим фактором становится обеспеченность квалифицированными кадрами. Поэтому коллеги, изучив практически все возможные локации Приморья, прорабатывают варианты в непосредственной близости к Владивостоку. Еще раз: приоритет – кадры", - сказал министр. "В ближайшее время этот вопрос будет финализирован, и начнутся проектные работы", - добавил он. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/dividenty-1970686144.html

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экономика, владивосток, россия, дальний восток, антон алиханов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)