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В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье
В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье - РИА Новости, 05.09.2024
В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье
Окончательное решение по месту строительства верфи на Дальнем Востоке примут в ближайшее время, после начнутся проектные работы; при этом она должна... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:37
2024-09-05T06:37
2024-09-05T06:37
экономика
владивосток
россия
дальний восток
антон алиханов
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Окончательное решение по месту строительства верфи на Дальнем Востоке примут в ближайшее время, после начнутся проектные работы; при этом она должна располагаться рядом с Владивостоком, потому что главным приоритетом являются кадры, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Сейчас ВТБ и ОСК определяют подходящее место под строительство верфи. Вы правы, ключевыми факторами для площадки верфи являются и транспортная доступность, и энергетика. Но с учетом масштабов планируемой верфи наиболее критическим фактором становится обеспеченность квалифицированными кадрами. Поэтому коллеги, изучив практически все возможные локации Приморья, прорабатывают варианты в непосредственной близости к Владивостоку. Еще раз: приоритет – кадры", - сказал министр. "В ближайшее время этот вопрос будет финализирован, и начнутся проектные работы", - добавил он. В среду руководство ОСК представило президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, владивосток, россия, дальний восток, антон алиханов, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Россия, Дальний Восток, Антон Алиханов, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минпромторге рассказали о месте строительства верфи в Приморье
Алиханов: решение по площадке верфи на Дальнем Востоке примут в ближайшее время