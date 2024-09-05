Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ
Министр Няньес: санкции США против российских СМИ призваны запугать журналистов
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МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Преступные санкции США в отношении российских агентств и телеканалов призваны запугать журналистов, выполняющих ценную информационную работу - Венесуэла солидарна с этими коллективами и категорически отвергает диктаторские меры Вашингтона, заявил министр коммуникаций, культуры и туризма южноамериканской страны Фредди Няньес в своем Telegram-канале.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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"Политика санкций, которую североамериканская империя применяет к свободным странам, является незаконной и являет собой упадок ее былой гегемонии. Эти преступные меры выходят за рамки экономических, сегодня мы видим, как санкции расширяются, чтобы ограничить глобальную свободу выражения мнений. Технологическая и коммуникационная империя атакует братские российские СМИ Sputnik и RT, пытаясь запугать их с их ценной информационной работой. Со стороны Венесуэлы мы категорически отвергаем эту диктаторскую меру США и солидарны с руководителями Sputnik, RT, их журналистами и работниками. Преступные санкции не смогут заставить замолчать правду!" - написал Няньес.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
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