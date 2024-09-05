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Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
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00:56 05.09.2024 (обновлено: 00:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ
Преступные санкции США в отношении российских агентств и телеканалов призваны запугать журналистов, выполняющих ценную информационную работу - Венесуэла... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T00:56
2024-09-05T00:57
в мире
сша
венесуэла
маргарита симоньян
россия
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МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Преступные санкции США в отношении российских агентств и телеканалов призваны запугать журналистов, выполняющих ценную информационную работу - Венесуэла солидарна с этими коллективами и категорически отвергает диктаторские меры Вашингтона, заявил министр коммуникаций, культуры и туризма южноамериканской страны Фредди Няньес в своем Telegram-канале. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Политика санкций, которую североамериканская империя применяет к свободным странам, является незаконной и являет собой упадок ее былой гегемонии. Эти преступные меры выходят за рамки экономических, сегодня мы видим, как санкции расширяются, чтобы ограничить глобальную свободу выражения мнений. Технологическая и коммуникационная империя атакует братские российские СМИ Sputnik и RT, пытаясь запугать их с их ценной информационной работой. Со стороны Венесуэлы мы категорически отвергаем эту диктаторскую меру США и солидарны с руководителями Sputnik, RT, их журналистами и работниками. Преступные санкции не смогут заставить замолчать правду!" - написал Няньес. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
https://ria.ru/20240824/antonov-1968189949.html
https://ria.ru/20240815/sanktsii-1966436068.html
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в мире, сша, венесуэла, маргарита симоньян, россия
В мире, США, Венесуэла, Маргарита Симоньян, Россия
Венесуэла осудила санкции США против российских СМИ

Министр Няньес: санкции США против российских СМИ призваны запугать журналистов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Преступные санкции США в отношении российских агентств и телеканалов призваны запугать журналистов, выполняющих ценную информационную работу - Венесуэла солидарна с этими коллективами и категорически отвергает диктаторские меры Вашингтона, заявил министр коммуникаций, культуры и туризма южноамериканской страны Фредди Няньес в своем Telegram-канале.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США
24 августа, 04:13
"Политика санкций, которую североамериканская империя применяет к свободным странам, является незаконной и являет собой упадок ее былой гегемонии. Эти преступные меры выходят за рамки экономических, сегодня мы видим, как санкции расширяются, чтобы ограничить глобальную свободу выражения мнений. Технологическая и коммуникационная империя атакует братские российские СМИ Sputnik и RT, пытаясь запугать их с их ценной информационной работой. Со стороны Венесуэлы мы категорически отвергаем эту диктаторскую меру США и солидарны с руководителями Sputnik, RT, их журналистами и работниками. Преступные санкции не смогут заставить замолчать правду!" - написал Няньес.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
США не могут эффективно поддерживать санкции, признали в Пентагоне
15 августа, 17:08
 
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