https://ria.ru/20240905/vef-1970823363.html
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024
В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:27
россия
юрий трутнев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970764959_0:114:2961:1780_1920x0_80_0_0_0e5b4051e6fb3cf31928db001ef4c7c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Форум стал рекордным. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран", - сказал Трутнев.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970764959_218:0:2743:1894_1920x0_80_0_0_6641930f029691dbc079755c64b7e130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий трутнев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Юрий Трутнев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024
Трутнев: в ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран