Рейтинг@Mail.ru
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 05.09.2024 (обновлено: 14:27 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970823363.html
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024
В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:04
2024-09-05T14:27
россия
юрий трутнев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970764959_0:114:2961:1780_1920x0_80_0_0_0e5b4051e6fb3cf31928db001ef4c7c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Форум стал рекордным. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран", - сказал Трутнев.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970764959_218:0:2743:1894_1920x0_80_0_0_6641930f029691dbc079755c64b7e130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий трутнев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Юрий Трутнев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024

Трутнев: в ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Форум стал рекордным. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран", - сказал Трутнев.
Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
Вчера, 12:11
 
РоссияЮрий ТрутневВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала