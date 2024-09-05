https://ria.ru/20240905/vef-1970823363.html

Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024

Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024 - РИА Новости, 05.09.2024

Трутнев назвал число людей, участвовавших в ВЭФ-2024

В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:04

2024-09-05T14:27

россия

юрий трутнев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран, сообщил на итоговой пресс-конференции ВЭФ вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Форум стал рекордным. В ВЭФ-2024 приняли участие 7 тысяч человек из 75 стран, включая 16 недружественных стран", - сказал Трутнев.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

россия

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россия, юрий трутнев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)