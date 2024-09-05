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Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
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12:20 05.09.2024 (обновлено: 12:31 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/vef-1970788117.html
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике
Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:20
2024-09-05T12:31
малайзия
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Страны Глобального Юга, безусловно, играют ключевую роль в формировании будущей мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты", - сказал он. По его словам, прогнозы говорят, что к 2030 году три из четырех крупнейших экономик будут относиться к странам Глобального Юга. "Для Малайзии очень важно построить прочные связи, чтобы мы могли участвовать в этом росте и внесли свой вклад в создание более сбалансированного мирового порядка. Как и Россия, мы видим потенциал в этих развивающихся экономиках. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике

Премьер Малайзии: страны Глобального Юга играют ключевую роль в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Страны Глобального Юга, безусловно, играют ключевую роль в формировании будущей мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты", - сказал он.
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По его словам, прогнозы говорят, что к 2030 году три из четырех крупнейших экономик будут относиться к странам Глобального Юга.
"Для Малайзии очень важно построить прочные связи, чтобы мы могли участвовать в этом росте и внесли свой вклад в создание более сбалансированного мирового порядка. Как и Россия, мы видим потенциал в этих развивающихся экономиках. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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