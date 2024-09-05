https://ria.ru/20240905/vef-1970788117.html
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике
Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:20
2024-09-05T12:20
2024-09-05T12:31
малайзия
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970766006_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_fbe084d374e9db616ff17ac2dd221301.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Страны Глобального Юга, безусловно, играют ключевую роль в формировании будущей мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты", - сказал он. По его словам, прогнозы говорят, что к 2030 году три из четырех крупнейших экономик будут относиться к странам Глобального Юга. "Для Малайзии очень важно построить прочные связи, чтобы мы могли участвовать в этом росте и внесли свой вклад в создание более сбалансированного мирового порядка. Как и Россия, мы видим потенциал в этих развивающихся экономиках. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/kitaj-1970763390.html
https://ria.ru/20240905/malajzija-1970780065.html
малайзия
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970766006_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_62dca959121ac54c41fdc8f723e707d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике
Премьер Малайзии: страны Глобального Юга играют ключевую роль в мире