https://ria.ru/20240905/vef-1970788117.html

Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике

Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии рассказал о роли стран Глобального Юга в мировой экономике

Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:20

2024-09-05T12:20

2024-09-05T12:31

малайзия

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга играют ключевую роль в будущем мировой экономики, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Страны Глобального Юга, безусловно, играют ключевую роль в формировании будущей мировой экономики. Согласно текущим оценкам, доля стран глобального юга составляет около 40% мирового экономического производства, и в них проживает около 85% населения планеты", - сказал он. По его словам, прогнозы говорят, что к 2030 году три из четырех крупнейших экономик будут относиться к странам Глобального Юга. "Для Малайзии очень важно построить прочные связи, чтобы мы могли участвовать в этом росте и внесли свой вклад в создание более сбалансированного мирового порядка. Как и Россия, мы видим потенциал в этих развивающихся экономиках. Мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/kitaj-1970763390.html

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малайзия

россия

владивосток

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малайзия, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)